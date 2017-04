Parrainages : la Polynésie est la collectivité ultramarine qui s'est le plus mobilisée

Dans le tableau récapitulatif du nombre de parrainages, on apprend que le nombre de soutiens en faveur d'Oscar Temaru s'établit à 109. Pour être retenu, il fallait réunir 500 parrainages provenant d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer sans que plus de 10% d’entre eux ne puissent provenir d’un même département.



Pour rappel, les citoyens habilités à parrainer sont les grands électeurs, à savoir les députés y compris européens élus en France, les sénateurs, les maires, les maires des communes déléguées, les maires délégués des communes associées, les maires d’arrondissement de Paris, Lyon, Marseille, les présidents des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles, tous les conseillers régionaux, tous les conseillers départementaux, les conseillers de Paris, les conseillers des métropoles et ceux des assemblées de Corse, Guyane, Martinique, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Également les conseillers à l’assemblée des Français de l’étranger.