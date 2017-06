Paris va expérimenter des bitumes anti-bruit et anti-chaleur

Paris, France | AFP | mardi 06/06/2017 - Paris va expérimenter l'an prochain des types de bitume qui peuvent à la fois atténuer le bruit de la circulation routière et permettre de rafraîchir l'air, suite au vote mardi par le Conseil de Paris mardi d'une convention.

Pour mettre en place cette expérimentation, d'un coût global de 2,9 millions d'euros, une convention avec la Commission européenne a été votée afin de percevoir 1,35 million d'euros d'un financement européen du programme Life pour l'environnement et le climat.

Le projet va étudier trois formules innovantes de revêtement routier bitumeux, qui possèderont "à la fois des propriétés phonique et thermique, ainsi qu’une durabilité acceptable", indique la Ville.

Il s'agit de réduire la pollution sonore "en réduisant le bruit émis par le contact des pneumatiques des véhicules avec l’enrobé".

Pour lutter contre les "ilôts de chaleur" particulièrement présents en ville, seront testés des revêtements pouvant retenir l'eau en surface, et ainsi rafraîchir l'air. Seront également testés "les effets de leur couleur sur la restitution de chaleur".

Paris avait candidaté à ce programme "Life C-low-n Asphalt" (cool and low-noise asphalt) avec l'entreprise de construction routière Colas et d'infrastructures Eurovia de même qu'avec l'association Bruitparif, qui recevront une part de la subvention.

A Paris, environ 22% de la population est concernée par les nuisances sonores.

Un premier site -- l’avenue du Général Leclerc dans le XIVe -- a été sélectionné, le choix des deux autres est à l'étude. Chaque expérimentation portera sur une longueur de 400 m.