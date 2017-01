Papeete : le petit train bientôt sur les rails

PAPEETE, le 5 janvier 2016 - Le président du Pays vient de signer un arrêté autorisant La société à responsabilité limitée SARL Tahitian Tourism Business Company à mettre en circulation à des fins touristiques ou de loisirs un petit train routier. Le véhicule devrait bientôt entrer en gare.



Attention au départ ! Le train touristique de la ville de Papeete sera bientôt sur les rails. Le président du Pays a autorisé sa mise en circulation. Il ne manque plus que quelques détails au gérant de la société exploitante pour le mettre en marche. "Cela a été un vrai parcours du combattant, et ce n'est pas fini" , souffle Christian Shan Sei Fan, gérant du petit train.



Ce dernier planche sur le sujet depuis plus de deux ans. Après de nombreuses péripéties administratives, financières et techniques, il voit enfin son projet se concrétiser.



Le petit train pourrait accueillir ses premiers passagers dès ce week-end. Pour l'heure, deux parcours sont prévus : un en journée et un différent en fin d'après-midi, pour le coucher du soleil. "Nous avons aussi imaginé un tour de la ville de Papeete en soirée. Ce serait une balade musicale avec de la musique traditionnelle et aussi des légendes."



Dans cet arrêté du 26 décembre et paru le 3 janvier au Journal Officiel de la Polynésie française (JOPF), le départ de cette attraction touristique se fait du parc Paofai. Ce point de départ et d'arrivée est loin de satisfaire l'initiateur du projet qui milite depuis le début pour que le train parte de la gare maritime. "C'est très handicapant d'avoir le départ aussi loin. Le parc est à plus de dix minutes à pied du centre-ville, c'est trop loin."



La semaine dernière Christian Shan Sei Fan a reçu le projet de convention avec la gare maritime, l'autorisant à installer le départ près des ferrys. L'arrêté paru cette semaine devrait donc être bientôt modifié. Le parc Paofai ne deviendra plus qu'un simple arrêt.



De Paofai dans un premier temps puis de la gare maritime, le petit train roulera bientôt dans les rues de Papeete. Il permettra de découvrir la ville sous un autre jour.