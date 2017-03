Papeete de jadis et naguères : l'histoire de la ville dans un livre

PAPEETE, le 15 mars 2017 - Ce mercredi, la société d'etudes océaniennes et la mairie de Papeete ont présenté l'édition du livre Papeete de jadis et naguères. L'histoire de la ville y est contée sour la plume de l'académicien Raymond Pietri.



750 exemplaires du livre Papeete de jadis et naguères sont désormais disponibles. L'édition, publiée par la société des études océaniennes, a été rédigée par Raymond Pietri, membre de l'académie tahitienne fare Vana'a et ancien membre du conseil municipal de Papeette.



Les éléments qui composent l'ouvrage ont d'abord été publiés en format bulletin, appelés BSEO, depuis 1991. Les tout premiers, sous le titre « À l'abordage du village de Papeete », BSEO W253, sont regroupés dans la première partie ; ceux de la deuxième partie sont regroupés sous le titre « Au temps des maires des cent premières années de la commune de Papeete (1890/1990) ». Le BSEO W305/306 (2006) a ainsi réuni les deux parties sous le titre de Papeete de jadis et naguères avec d'autres textes et auteurs.



Le Conseil d'administration de la SEO fait aujourd'hui le choix de donner suite à la demande des adhérents et des lecteurs en proposant de rééditer Papeete de jadis et naguères, cette fois en format livre. C'est une occasion de l'enrichir d'un index pour une meilleure présentation des personnalités citées.



Le maire de Papeete, Michel Buillard a préfacé l'ouvrage. "Cela va beaucoup apporter à la connaissance de notre histoire. C'est un passé qui nous enrichit", a-t-il commenté.