Papeete d’antan : La rue de Rivoli en 1900

PAPEETE, le 15 mai 2017. Nous continuons cette semaine notre promenade avec Tahiti Heritage et Vahineitiara sur le Papeete d’antan, en visitant la rue de Rivoli qui porte désormais le nom de rue Charles de Gaulle.



La rue de Rivoli part de l’avenue Bruat et va jusqu’à la place de la cathédrale de Papeete. Cette principale artère de la ville de Papeete, s’appelait, jusqu’en 1859, Broom Road, puis rue Louis-Philippe avant d’être renommée rue de Rivoli.



Elle doit ce nom à victoire du Général Bonaparte lors de la bataille de Rivoli qui s’est déroulée les 13 et 14 janvier 1797, aux environs de Rivoli dans le nord de l'Italie, entre l'armée française et l'armée autrichienne.



En 1941, plus personne ne sachant qui était ce « Rivoli », le conseil municipal a décidé de rebaptiser la rue en « rue du Général de Gaulle » en l’honneur de ce héros de la seconde guerre mondiale. Ce fut la première rue de la République qui fut dédiée au Général.



Tout le charme de la rue de Rivoli à Papeete en 1900.