Papeete : Un SDF attrapé en flagrant délit de vol

PAPEETE, le 6 mars 2017 - Le sans domicile fixe a été pris la main dans le sac par la DSP alors qu’il était en train de voler du matériel multimédia dans un véhicule resté ouvert. Multirécidiviste, il a été condamné ce lundi en comparution immédiate et reconduit en prison.



Au hasard d’une affaire qui peut sembler mineure, la justice croise souvent de réelles problématiques sociétales. En l’occurrence celle de la réinsertion sociale suite à une peine d’emprisonnement. C'est le cas pour ce sans domicile fixe jugé ce lundi en comparution immédiate et condamné une nouvelle fois pour vol, à 2 mois de prison ferme avec mandat de dépôt.



Sans abri, sans famille ni ressources, SDF depuis qu'il a quitté ses Australes pour rejoindre Tahiti il y a trois ans, le prévenu déjà condamné à plusieurs peines de prison ferme enchaîne les séjours à Nuutania quand il n'erre pas dans le désœuvrement le plus total du côté de la place de la Cathédrale à Papeete. Mais comme l’a rappelé le procureur de la République dans son réquisitoire, " un vol de matériel multimédia n’est pas un vol par nécessité ".



Quant à la victime, à laquelle ses biens ont été restitués, gageons qu’à l’avenir, elle pensera à fermer son véhicule. Cela aurait pu lui éviter quelques désagréments.