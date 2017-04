Papara : nouveaux aménagements sur le site public du « Petit Mousse »

PAPEETE, 17 avril 2017 - Tearii Alpha, ministre du développement des ressources primaires, a inauguré le samedi 15 avril, les aménagements réalisées par la Direction des ressources marines et minières (DRMM) sur le site dit du "Petit Mousse" à Papara.



Le ministre du Développement des ressources primaires, Tearii Alpha, a inauguré, samedi en fin de journée, les aménagements réalisés par la DRMM, qui se concrétisent par l’installation d’une zone dédiée aux pêcheurs et d’une zone dédiée au grand public, dans de meilleures conditions de sécurité et selon des règles d’utilisation rappelées sur la signalétique mise en place sur le site dit du « Petit mousse » dans la commune de Papara.



Les pêcheurs professionnels de Papara, regroupés au sein de la coopérative « Papara Nui Rava’ai » qui sera chargée de la gestion de la zone réservée aux pêcheurs, bénéficient de l’installation d’un quai flottant moderne capable d’accueillir jusqu’à six bateaux et d’une nouvelle rampe plus adaptée pour la mise à l’eau de leurs bateaux.



Ce quai flottant est installé à titre provisoire, le temps qu’une solution plus pérenne, à savoir la construction d’une véritable marina sur la commune de Papara, se concrétise. Le public, en particulier les riverains et leurs enfants, peut également accéder à ce site de baignade désormais sécurisé grâce à la fermeture complète du site par une clôture.