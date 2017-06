Papara acquiert le foncier des écoles de Tiama'o pour 316 millions Fcfp

PAPEETE, 26 juin 2017 - Putai Taae, maire de Papara, doit signer ce mercredi pour le compte de sa commune l'acte d'acquisition du foncier de 2,5 hectares sur lequel sont bâties les écoles maternelle et primaire municipales de Tiama'o.



La commune bénéficie du concours financier de la Polynésie française dans l’acquisition du groupement scolaire de Tiama’o. Cette aide est fixée à 70% de la valeur établie par la commission des évaluations immobilières, soit la somme de 219,9 millions Fcfp. Cette somme sera libérée dès la signature de l’acte de vente. Le montant total de l’investissement pour l'acquisition de cette parcelle de 2,5 hectares est de 316 millions de francs.



Le conseil municipal de Papara a validé une délibération approuvant la mise en place d’un crédit relais de 96 millions Fcfp dans le cadre du projet d’acquisition du terrain et des constructions des écoles Tiama’o.



Ce foncier est loué par la commune à la famille Baily depuis 1978. Tandis que les bâtiments scolaire étaient en cours de rénovation et de mise aux normes, le bail avait été reconduit pour une durée de douze ans, l'année dernière, moyennant un loyer mensuel de 525 000 Fcfp.



" Rappelons qu’il y a deux ans, l’école Tiamao risquait de fermer ses portes ", précise le communiqué transmis lundi par la municipalité de Papara. "L’établissement âgé de plus de 30 ans continuera d’accueillir près de 300 élèves ".