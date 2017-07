Palmares Heiva I tahiti 2017: 1er prix en danse traditionnelle attribué à Tamariki Poerani

PAPEETE, le 19 juillet 2017-Après deux semaines de festivités, les resultats du Heiva I Tahiti 2017 sont tombés. C'est Tamariki Poerani qui remporte le premier prix dans la catégorie Hura Tau et la troupe Nuna'a e Hau qui remporte le premier prix dans la catégorie Hura ava Tau.



A l’issue de 6 soirées de concours, pendant lesquelles se sont succédés pas moins de 17 groupes de chants traditionnels et 12 groupes de danse, le jury présidé par Mme Matani Kainuku, et composé en danse de Moana'ura Tehei'ura (Vice président), Kehaulani Chanquy et Vaihere Pohue ; en chant de Leontine Degage, Pierrot Faraire et Jean-Marc Zinguerlet ; en percussions et composition musicale de Wilson Mahuta a attribué les prix suivants :



C'est Hauhani Taputu de la troupe Teva i Tai qui remporte le prix de meilleure danseuse et Teiva Noarii de la troupe Tamariki Poerani qui remporte le prix de meilleur danseur.



La troupe Nuna'a e Hau remporte, quant à elle, le premier prix dans la catégorie Hura ava tau. Cette troupe pourra donc se présenter en categorie Hura Tau l'année prochaine.