Page enfant : la saga Harry Potter fête ses 20 printemps

PAPEETE, le 27 juin 2017 - L'apprenti devenu sorcier, Harry Potter, berce les nuits et occupe les jours de millions de fans à travers le monde depuis vingt années. L'occasion de revenir sur ses aventures et celles de ses amis, Ron et Hermione.



" Il y a vingt ans jour pour jour, un monde dans lequel je vivais seule s'est ouvert aux autres. Ce fut fantastique. Merci. " Ce message, laissé sur Twitter, est signé de l'auteure britannique J.K. Rowling. Par ces mots, elle marque l'anniversaire de ses héros : Harry, Hermione, Ron ou bien encore Voldemort.



L'aventure Harry Potter a commencé le 26 juin 1997, date à laquelle paraissait le premier tome de la saga sous le titre Harry Potter and The Philosopher's stone , en français : Harry Potter à l'école des sorciers . Depuis, des dizaines de millions de livres ont été vendus, des films sont sortis, de jeunes acteurs ont été Harry, Hermione, Ron ou bien encore Voldemort aux yeux d'une génération.



La saga aurait pu ne jamais voir le jour si un éditeur n'avait pas donné sa chance à J.K. Rowling. L'auteure avait une petite trentaine d'années quand elle a démarché les professionnels du livre avec son manuscrit. C'est finalement la maison d'édition Bloomsbury qui a accepté son texte. Avant d'être accueillie par cette maison d'édition, l'auteure avait essuyé une dizaine de refus !



Finalement, sept tomes sont sortis entre 1997 et 2007. Ils racontent les années d'école d'Harry Potter à Poudlard. Ces livres ont été traduits en 79 langues. Ils se vendent dans 200 pays ! Le sorcier a du succès sur toute la planète. En plus des tomes de la saga, J.K. Rowling a rédigé des textes pour décrire l'univers dans lequel évolue le sorcier. Il y a notamment Harry Potter et l'Enfant maudit qui est une pièce de théâtre.



Chaque tome a été fait l'objet d'un film. Le dernier volume Harry Potter et les reliques de la mort a, lui, donné deux films. Au total, il y a donc huit films qui mettent en scène les mêmes personnages et les mêmes acteurs ou presque.



De nombreuses rumeurs circulent autour de la saga, comme la sortie de nouveaux films. Rien n'est encore garanti, les rumeurs sont démenties. Mais tout espoir n'est pas perdu. Un huitième film pourrait voir le jour, faisant suite à Harry Potter et les reliques de la mort – partie 2. La porte reste ouverte.