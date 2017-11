Page enfant : ZoomZoomOkapi, pour apprendre en s’amusant

PAPEETE, le 28 novembre 2017 - L’appli ZoomZoomOkapi vient de sortir. Pour info, Okapi c’est un magazine bimensuel (ça veut dire qui sort deux fois par mois) du groupe Bayard Press proposé aux collégiens. En gros pour les enfants de 10 à 15 ans. L’appli permet de décrypter l’actualité en images.



Avec l’appli ZoomZoomOkapi, le magazine des collégiens Okapi, te lance un nouveau rendez-vous, quotidien cette fois. Tu vas pouvoir, avec elle, " aiguiser ton regard sur les images qui inondent tes écrans, tout en t’amusant ". En tous les cas, c’est la promesse faite par le groupe.



Comment ça marche ?



Chaque jour tu vas recevoir une sélection de trois photos dites "mystère". Première étape, tu vas découvrir une partie zoomée de la photo. Pour te pousser un peu à la réflexion, l’appli ZoomZoomOkapi va te proposer un quiz. L’objectif ? Deviner ce qui se cache derrière la photo.



Une fois que tu as fait ton choix le verdict tombe. Tu gagnes ou non, mais finalement l’essentiel n’est pas là. Le plus de cette appli c’est de pouvoir lire un court article qui explique d’où vient la photo, ce qu’elle représente et dans quel contexte elle a été prise.



Être sensibilisé aux "fake news"



Dans un contexte de surmédiatisation, de diffusion à outrance de photo et vidéos, il est important d’avoir du recul car non, toutes les images qui circulent ne sont pas le reflet de la réalité. Aujourd’hui, pour peu qu’un internaute maîtrise un peu un logiciel de retouche photos ou de vidéo, il peut monter n’importe quoi à partir de n’importe quelle image.



Dans ce contexte, l’objectif de ZoomZoomOkapi, c’est aussi de sensibiliser les jeunes internautes, aux fake news, ces "fausses nouvelles". En jouant avec l’appli d’Okapi tu vas pouvoir prendre conscience de l’importance du cadrage d’une photo, de sa légende, des dates et bien sûr de l’importance de rester informé sur la marche du monde.



Les photos proposées par l’appli sont des photos prises par des photo-reporters de l’Agence France-Presse, plus souvent appelée AFP. Ce sont des photos sélectionnées pour leur force, leur intérêt, leur originalité.



Okapi, en plus d’être un magazine d’actualité bimensuel c’est aussi un blog pour mobile et ordinateurs, une chaîne YouTube (On se dit tout Okapi). ZoomZoomOkapi s’ajoute à l’offre. C’est une appli gratuite disponible depuis le 23 novembre sur iOS et Androïd.