Page enfant : Thomas Pesquet a tenu sa promesse faite à la jeune polynésienne Papehau Seveno

PAPEETE, le 21 mars 2017 - L’un des Français les plus célèbres du moment, Thomas Pesquet, a adressé un message à la jeune polynésienne Papehau Seveno en direct de la station spatiale internationale (International space station ou ISS). Le 10 mars dernier, la gagnante du concours organisé par l’association Te mana o te moana a pu vérifier que son conte avait bel et bien suivi l’astronaute dans l’espace.



" En voyant depuis l’espace combien l’océan joue un rôle primordial de soutien à la vie sur notre planète, je suis heureux de soutenir les efforts de conservation, recherche et éducation de l’association Te mana o te moana basée à Moorea en Polynésie française que j’espère pouvoir visiter prochainement. Bravo à Papehau pour son premier prix d’écriture avec le conte ‘le Vœu de Mana’ qui m’a accompagné pendant ma mission dans la station spatiale internationale. "



Voici quelques-uns des mots de l’astronaute Thomas Pesquet adressés le 10 mars dernier à l’association Te mana o te moana et à la jeune Polynésienne Papehau Seveno. Cette dernière a remporté le concours du meilleur conte polynésien illustré sur la thématique de la protection des tortues marines et des océans organisé en 2016 par l’association de protection de la nature.



De nombreuses missions



Thomas Pesquet vit dans la station spatiale internationale (Internationale space station ou ISS) depuis mi-novembre. Il est à 400 kilomètres au-dessus de la Terre. Il a déjà effectué une sortie dans l’espace en janvier dernier. L’Agence spatiale européenne a annoncé deux nouvelles sorties l’une en mars et l’autre en avril.



Lors de la première sortie qui devrait se faire cette fin de semaine, l’astronaute en compagnie de Shane kimbrough (avec qui il était lors de la sortie de janvier) aura pour mission : l’installation d’un nouvel ordinateur, la maintenant du système électrique et la déconnexion d’un adaptateur du système d’amarrage. Lors de la sortie du mois d’avril, il sera accompagné de Peggy Whitson. Ensemble, ils travailleront sur le remplacement d’une alimentation électrique.



En plus de ses missions spatiales, Thomas Pesquet garde le contact avec les Terriens. À l’occasion de la journée de l’eau qui a lieu le 20 mars, il s’est entretenu en direct avec 230 000 élèves (du CP à la 3ème) répartis dans 10 000 écoles de métropoles. Les enfants avaient rédigé près 15 000 propositions de questions à poser à l‘astronaute : comment dort-on dans l’espace ? Comment se lave-ton ? etc. Quatre ambassadeurs ont posé un certain nombre d’entre elles à l’astronaute.