Page enfant, Tabac : les liaisons dangereuses

PAPEETE, le 6 juin 2017 - Mercredi dernier c’était la journée mondiale sans tabac. Une journée organisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui vise à sensibiliser les fumeurs ainsi que les non-fumeurs aux dangers de la cigarette. Les professionnels de santé ont deux objectifs : encourager les fumeurs à arrêter et empêcher les non-fumeurs de commencer. Mais pourquoi ne faut-il pas fumer ?



En Polynésie une enquête sur la santé a été réalisée en 2010. Elle portait sur la consommation d’alcool, le tabagisme, l’activité physique, l’obésité… Elle a révélé que 46,3% des 18-24 fument. Par ailleurs, parmi les fumeurs, ce sont les femmes qui sont majoritaires. Autre chiffre significatif : les plus jeunes fument leur première cigarette à l’âge de 7/8 ans.



Si les professionnels de santé et les responsables politiques s’inquiètent de ces chiffres c’est à cause des conséquences graves du tabagisme sur la santé. Une cigarette contient du tabac mais aussi des substances chimiques. La fumée de cigarette en compte plus de 4000. Parmi elles, 60 sont dites "cancérigènes".



La fumée du tabac qui entre dans l’organisme encrasse les voies respiratoires, elle facilite l’infection des poumons. Les poumons sont les organes qui permettent de respirer et de distribuer les gaz, l’oxygène qui doit entrer dans le corps et le dioxyde de carbone qui doit en sortir.



Si les poumons sont encrassés, le sang transporte moins d’oxygène, les organes sont donc moins bien alimentés. Les vaisseaux qui permettent au sang de circuler peuvent se boucher. Le cœur est fragilisé voire menacé. Il peut s’arrêter à tout moment.



À terme, le tabac est responsable de très nombreuses maladies chroniques comme le cancer, les maladies pulmonaires et cardio-vasculaires. Les maladies chroniques ce sont des maladies de longue durée qui évoluent lentement.



Il faut savoir que les fumeurs ne sont pas les seuls concernés par les dangers du tabac. Les personnes qui, sans fumer, respirent la fumée de cigarette peuvent aussi être touchées. On parle de tabagisme passif.



Les fumeurs qui décident d’arrêter ont souvent besoin d’aide. Car il existe une dépendance au tabac. Une personne dépendante au tabac c’est une personne qui a un grand besoin de tabac et qui fera tout pour s’en procurer. Pour eux, des aides existent.