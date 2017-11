Page enfant : Recycler, pourquoi et comment ?

bientôt, il sera trop tard pour nous éloigner de notre trajectoire défaillante, et le temps presse (…). Nous devons reconnaître, dans nos vies quotidiennes et au sein de nos institutions gouvernementales que la Terre et toute la vie qu’elle abrite est notre seule maison

Papeete, le 14 novembre 2017 -En début de semaine, les journaux ont relayé le cri d’alarme de 15 000 scientifiques. Ces scientifiques ont signé une lettre pour mettre en garde l’humanité. Ils expliquent que "".Les scientifiques rappellent qu’un premier avertissement avait été lancé en 1992, récoltant 1 700 signatures de soutien. Vingt-cinq ans plus tard, les problèmes de l’époque n’ont pas été solutionnés, ils ont même été exacerbés. Voyons, à l’occasion de la journée internationale du recyclage, à quoi fait référence ce terme et comment il participe à la préservation de l’environnement.Recycler c’est réutiliser partiellement ou totalement les matériaux qui composent un produit arrivé en fin de vie. Une bouteille d’eau par exemple mais aussi un téléphone portable, un meuble ou un jouet. Des processus permettent de récupérer les matériaux pour fabriquer de nouveaux produits.Par exemple, avec 300 canettes en aluminium, on peut fabriquer une trottinette toute neuve. Avec des feuilles de papier usagées on créer des livres, avec des bouteilles d’eau on peut faire l’intérieur d’une peluche.À quoi ça sert de recycler te demandes-tu ? Et bien cela permet de faire des économies qui ne sont pas seulement financières. Pour fabriquer une trottinette toute neuve il faut de l’énergie, du métal, du plastique… Récupérer des canettes usagées en aluminium et les faire fondre cela nécessite deux fois moins d’énergie par rapport à l’extraction du minerai de base du métal qui constitue les canettes. Par ailleurs, si l’on recycle des produits on réduit la quantité dé déchets dont certains sont enfouis dans la terre. On protège donc, d’une autre manière, la planète.Toi aussi tu peux trier. La matière organique permet de faire du compost. Tu peux mettre le verre dans une poubelle dédiée. Ce verre est concassé et peut remplacer le gravier par exemple. Les déchets d’équipements électriques et électroniques (les DEEE comme l’électroménager, les imprimantes, les téléphones, télévisions) sont envoyés en France pour y être recyclés. On récupère les métaux, le plastique, le verre qui sont remis sur le marché.Dans les bacs verts on peut mettre des cartons, des bouteilles plastiques, des cannettes en aluminium, des boîtes métalliques comme les conserves, le papier et les journaux. Ils sont envoyés en Asie et en Nouvelle-Zélande pour être recyclés. Ils servent à la fabrication de nouveaux produits. Le reste des déchets est enfoui.Pour en savoir plus rendez-vous sur le site de Fenua Ma