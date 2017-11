Page enfant : Qui était Gauguin ?

PAPEETE, le 7 novembre 2017 - Avec la sortie nationale puis la sortie en Polynésie du film Gauguin - Voyage de Tahiti avec Vincent Cassel, on parle beaucoup de l'artiste peintre. Mais sais-tu qui était cet homme, où il vivait et d'où il venait? Pourrais-tu décrire son style de peinture ?



Paul Gauguin est un artiste peintre. Il est né en France et a voyagé. Il a notamment vécu à Tahiti et à Hiva Oa aux Marquises c'est pour cela qu'on en parle beaucoup ici. Il a peint de très nombreux tableaux qui n'étaient pas reconnus à son époque et qui sont vendus aujourd'hui des millions de francs.



Il a vu le jour à Paris, en juin 1848. Il a passé quatre années à Lima, la capitale du Pérou. Sa mère était née au Pérou. Il a étudié un peu en France et puis s'est engagé dans la marine où il est resté six années. Il est ensuite devenu agent de change. Un agent de change c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un trader, c'est un spécialiste de transactions financières.



Il s'est marié à l'âge de 25 ans et a eu, avec sa femme, cinq enfants. Paul Gauguin peignait le dimanche. Il a rencontré des grands peintres de l'époque comme Camille Pissarro, Paul Cézanne, Claude Monet… Quand la crise économique a frappé et qu'il a perdu son emploi comme agent de change, il a décidé de vivre de son art.



L'artiste a peint des portraits, des paysages. C'est un post-impressionniste. Le postimpressionnisme c'est une période de l'histoire de l'art moderne située entre la fin des années 1880 et l'année 1910. Elle regroupe le pointillisme, le synthétisme, le symbolisme et les nabis.



Paul Gauguin a aussi fait des gravures, il s'est essayé à la céramique, a écrit un certain nombre de textes, a illustré des carnets.



Grand voyageur, Gauguin a visité l'Europe, fait un séjour en Martinique, il s'est rendu en Polynésie française, à Tahiti et aux Marquises. Il a quitté la France pour la Polynésie "pour être tranquille", "pour être débarrassé de l'influence de la civilisation".



Avant de s'embarquer pour Tahiti (à l'époque on voyageait seulement en bateau) il a dit : "je ne veux faire que de l'art simple ; pour cela, j'ai besoin de me retremper dans la nature vierge". Il a terminé sa vie aux Marquises où il est mort en 1903.



Un film a été tourné à Tahiti et Moorea sur lui. C'est Vincent Cassel qui interprète le rôle du peintre. Aujourd'hui sa vie suscite de nombreuses polémiques. Son art est connu partout dans le monde.