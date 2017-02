Page enfant : Les singes meurent à petit feu

PAPEETE, le 7 février 2017 - Nos proches cousins les singes sont en train de disparaitre de la planète Terre. Sur les 500 espèces de singes qui vivent sur la planète, deux tiers c'est-à-dire près de 350 d'entre eux pourraient ne plus exister d'ici à 50 ans.



Une étude scientifique américaine, inédite, a été publiée le 18 janvier dernier dans un journal scientifique de renom*. C'est la plus grande étude jamais menée sur les singes et c'est elle qui s'est intéressée au sujet. Les espèces les plus menacées sont le gorille et l'orang-outan.



Pourquoi les singes sont-ils en danger? À cause du braconnage (la chasse interdite), de la destruction des forêts où ils vivent, de la pollution, du changement climatique.



Pourquoi cette nouvelle est-elle inquiétante? Parce que nos cousins sont essentiels au bon fonctionnement des écosystèmes. Ils aident notamment les forêts à se régénérer car ils dispersent les graines des arbres. Ils sont importants aussi pour les populations qui vivent aux alentours. C'est un peu comme si certaines espèces de poissons ou les baleines disparaissaient.



Un primatologue (spécialiste des singes) qui a participé à l'étude est inquiet. Il précise : "Nous alertons sur la situation des singes depuis des années, mais elle est bien plus grave que nous ne l'imaginions."



* Science Advances