Page enfant : Les législatives, des élections pour élire les députés

PAPEETE, le 30 mai 2017 - Les élections législatives s'approchent. Elles auront ont lieu le samedi 3 et le samedi 17 juin en Polynésie (pour des raisons pratiques) et les dimanches 11 et 18 juin en métropole. Pour les électeurs c'est l'occasion d'élire les députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Sais-tu ce que font les députés ?



De nouvelles élections se profilent. Ce sont les élections législatives. Elles font suite à l'élection présidentielle qui s'est déroulée en avril et mai dernier. Elles ont lieu tous les cinq ans, comme l'élection présidentielle, et permettent d'élire les députés.



Les députés ce sont des hommes et des femmes, des citoyens français âgés de plus de 18 ans. Ils siègent à l'Assemblée nationale. Cette assemblée, située au palais Bourbon à Paris (France) représente le peuple. Le lieu a la forme d'un demi-cercle, on parle d'hémicycle, qui est doté de sièges. Il y a un siège par député.



Proposer et voter les lois



Le rôle du député est de proposer des lois et de les voter. Les députés contrôlent aussi les actions du gouvernement en posant des questions et en réclamant des comptes. Ils peuvent remettre en question la responsabilité du gouvernement en signant une "motion de censure". Avec les sénateurs, il peuvent se prononcer sur une éventuelle destitution du président de la République.



Les sénateurs, élus pour 6 ans, votent les lois, contrôlent les actions du gouvernement et évaluent les politiques publiques. Le Sénat, avec l'Assemblée nationale, forme le parlement français.



577 circonscriptions



Chaque député représente une zone délimitée de la France, y compris les outremers. On appelle ces zones des circonscriptions. Les circonscriptions ne font pas toutes la même superficie. En Polynésie, il y a trois circonscriptions. Au total, il y a 577 circonscriptions législatives, 539 en France métropolitaine, 19 dans les départements d'outremer et 8 dans les collectivités.



Un électeur ne peut pas voter pour un candidat qui se présente ailleurs que dans la circonscription dont dépend son bureau de vote. Il vote pour un duo, le candidat et son suppléant. À l'issue du premier tour, seuls les duos qui auront obtenu plus de 12,5 % des suffrages passeront au second tour. Pour être élu, le candidat doit obtenir la majorité des suffrages.



Les députés ont un rôle très important. Sans eux, le gouvernement peut difficilement exercer le pouvoir sans eux. Aussi, l'enjeu est grand pour le nouveau président de la République.