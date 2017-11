Page enfant : Le "slime" vole la vedette au "hand spinner"

PAPEETE, le 21 novembre 2017 - Le "hand spinner", cette toupie en forme d'étoile, a fait son temps. Dans les cours de récréation, il est de plus en plus délaissé au profit du "slime", une pâte visqueuse à malaxer et… à faire tout seul à la maison.



L'avantage, pour une fois, c'est que vous n'aurez pas à arpenter les rues de la ville et entrer dans tous les magasins pour trouver le nouveau jeu à la mode. Le slime, cette pâte gluante à malaxer peut se faire à la maison à partir d'ingrédients simples ! Les recettes, tutos, idées affolent la toile. Aux États-Unis, l'entreprise qui commercialise la colle transparente utilisée comme ingrédient de base de la recette, a annoncé avoir doublé sa production.



Le phénomène serait né il y a déjà plusieurs mois aux États-Unis. Depuis, tout le monde s'y met. Il y a les puristes qui fabriquent et malaxent un slime à la texture translucide et verte fluo (hommage à Ghost busters, le film des années 1980). D'autres imaginent des slime toujours plus originaux : paillettes, perles…



Comment faire son propre slime



S'il existe des slime "prêt à l'emploi", la plupart des adeptes fabriquent leur propre slime. Si toi aussi tu veux faire ton propre slime il te faut : de la colle transparente (20cl), de la lessive liquide (20 cl), de l'eau (10 cl) et du gel pailleté (facultatif). Tu auras aussi besoin d'un récipient (un bol par exemple, d'une spatule pour mélanger puis d'une boîte hermétique pour ranger ton œuvre.



Mélange la colle transparente et l'eau puis ajoute le gel pailleté (ou bien de la peinture à l'eau ou quelques gouttes de colorant alimentaire).



Verse la lessive dans le mélange coloré et remue tout doucement. Le slime va devenir de plus en plus solide. Prend le dans tes mains et continue à le malaxer. Ensuite, pour le conserver, mets-le dans une boîte hermétique et, dans l'idéal, au frigo. En surfant sur internet tu pourras trouver d'autres recettes de slime.