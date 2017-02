Page enfant : Le plus grand herbier du monde est en ligne

PAPEETE, le 14 février 2017 - Consultable sur le site internet de l’établissement parisien, l’herbier du Muséum nationale d’histoire naturelle de Paris (MNHN) comte plus de cinq millions de planches et huit millions de spécimen. Des algues aux plantes à fleurs. C’est le plus grand herbier du monde. Il est accessible depuis mardi.



La collection du MNHN couvre près de la moitié de la flore mondiale ! Près de 47% pour être plus précis. Pour construire cette collection il a fallu pas moins de 350 ans d’exploration. Les premières explorations datant de la création du jardin royal des plantes médicinales en 1635. La numérisation de cette collection s’est faite en parallèle à la restauration de l’herbier dit herbier national.

À l’origine, un herbier c’était un traité de botanique, avec parfois des illustrations. À partir du XVIème siècle c’est devenue une collection de plantes séchées. Il existe des techniques particulières pour faire sécher les plantes pour ne pas les abimer puis pour les nommer et les classer. Les explorateurs en récoltaient partout où ils passaient pour étudier la répartition des plantes, leur expansion, régression ou disparition.