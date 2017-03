Page enfant : Le centre de détention Tatutu inauguré lundi 20 mars

PAPEETE, le 14 mars 2017 - La nouvelle prison construite à Papeari sera inaugurée dans quelques jours en présence du ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. Cet établissement a été baptisé centre de détention Tatutu, du nom de la terre sur laquelle il se trouve. L'occasion de mieux comprendre ce que sont les centres de privation de liberté.



Les premiers détenus sont attendus le 31 mars au centre de détention de Papeari, quelques jours seulement après son inauguration prévue le 20 mars prochain. Au total, la prison pourra accueillir 410 personnes, des hommes car il n'y aura pas de place pour les femmes. Les prisonniers qui seront incarcérés au centre de détention Tatutu seront ceux qui auront été jugés et condamnés à des peines de plus de deux ans de détention.



Il existe déjà plusieurs centres de détention en Polynésie. Deux petits dans les îles, à Raiatea et à Nuku Hiva aux Marquises. Il y en a un grand à Tahiti, celui de Nuutania à Faa'a où se trouvent 138 détenus. Ce centre ne peut accueillir que 54 personnes. Le nouveau centre, celui de Papeari, veut "humaniser" les conditions de détention. Les cellules, individuelles, mesurent 11 mètres carrés, il y aura un fa'a'apu, des espaces végétalisés…



Qui va en prison?



Une prison est un endroit dans lequel vivent des prisonniers. Les prisonniers ce sont des personnes qui ont été jugées coupables de crime ou de délit par un tribunal. Il existe des lois qui sont différentes selon les pays du monde. Quand une personne enfreint une ou plusieurs de ces lois il peut écoper d'une peine de prison. Écoper cela signifie dans ce contexte subir une punition.



Le temps de la peine de prison est fonction de la gravité du crime ou du délit. Certain peuvent "prendre perpète", cela veut dire qu'ils sont condamnés à la prison à perpétuité, autrement dit, à vie.



Pendant son séjour en prison, le prisonnier est privé d'une partie de ses droits. Il n'a plus la même liberté de mouvement, il ne peut plus sortir de la prison, il ne peut pas quitter sa cellule quand il souhaite, se déplacer comme il l'entend, il ne peut pas posséder ce qu'il a envie de posséder. Toutefois, il conserve certains droits, et notamment des droits de l'homme qui lui permettent de continuer à vivre dignement. Quand ces droits de l'homme ne sont pas respectés, il peut porter plainte. Ce qui a eu lieu à plusieurs reprises à Nuutania.



La prison est un établissement dont les conditions de vie ne sont pas agréables, ce qui doit dissuader les citoyens de transgresser les lois établies. Elle permet aussi d'isoler des personnes considérées comme dangereuses pour la société.