Page enfant : Le 1er mai, c'est la fête du travail ! Pourquoi ?

PAPEETE, le 25 avril 2017 - Depuis 1947, en France, on ne travaille pas le 1er mai. On dit que c'est un jour chômé. On fête… le travail ! On s'offre aussi du muguet pour se porter bonheur, ce qui n'a pas de rapport avec le propos de la journée. Connais-tu l'origine de ces traditions? Sais-tu si, dans d'autres pays, le 1er mai est férié?



Partout en Europe (sauf en suisse et au Pays-Bas), on ne travaille pas le 1er mai pour… la fête du travail. Dans le monde, en Russie, au Japon, en Afrique du sud et en Amérique latine non plus on ne travaille pas.



Aux États-Unis, où la tradition est née, on parle plutôt de Labo Da que l'on organise le 1er lundi de septembre. Tout a commencé là-bas le 1er mai 1886. Une grève générale a été lancée à Chicago, elle a été suivie par 400 000 salariés qui réclamaient une journée de 8 heures de travail. Car un certain nombre d'entre eux travaillaient plus que huit heures par jour. Cette grève a paralysé le pays. La grève a duré 4 jours. Les grévistes ont obtenu gain de cause mais le mouvement a fait 10 morts.



En France, les premières revendications sont arrivées trois années plus tard. Toutefois la journée de 8 heures n'a été officialisée qu'en avril 1919. En 1920, le 1er mai est chômé, exceptionnellement.



Des manifestations ont eu lieu dans les années suivantes pour réclamer notamment la semaine à 40 heures et les congés payés. Les deux premières semaines de congés payés ont été acceptées en 1936. Il faudra attendre 1947, après la seconde guerre mondiale pour que le 1er mai devienne chômé et payé. C'est une interdiction légale de travail sans réduction de salaire.



Et le muguet dans tout ça?



On rend hommage à ses clochettes depuis l'Antiquité car le muguet est le symbole du printemps, signe et vie et d'avenir. Au Moyen Âge les jeunes hommes accrochaient un brin de muguet sur la porte de leur future fiancée comme un message d'attachement. La coutume qui consiste à offrir un brin de muguet n'a pas gagné la population tout de suite.



Un jour, le roi Charles IX (XVIème siècle) a vu sa mère Catherine de Médicis recevoir du muguet. Séduit par l'odeur, il a offert un brin aux dames de sa cour le 1er mai de l'année suivante. Puis, petit à petit, les clochettes blanches vont tomber dans l'oubli.



Le 1er mai 1900 les voilà qui reviennent. Les grands couturiers parisiens ont organisé une grande fête pendant laquelle toutes les femmes ont reçu quelques brins. La vente généralisée de la fleur a démarré en 1932 dans les rues de Nantes. La région nantaise étant l'une des principales productrices de la fleur.