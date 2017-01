Page enfant : La méditation, c'est aussi pour les enfants

PAPEETE, le 17 janvier 2017 - De plus en plus de parents, d'enseignants, de professionnels de l'enfance trouvent à la méditation de nombreux bienfaits sur le corps et sur l'esprit. Pour eux et pour les enfants qui sont alors plus calmes, plus concentrés, moins stressés... Dans de nombreux pays, la médiation est même entrée à l'école. Mais ça veut dire quoi "méditer"?



La méditation permettrait d'améliorer le bien-être des élèves et de leurs enseignants et donc, dans le cadre de l'école, d'améliorer les résultats scolaires. À la maison, les enfants seraient plus calmes, moins stressés.



La méditation est une pratique, pour certain un art, une philosophie, une façon d'être et de vivre, qui s'appuie le plus souvent sur des exercices de respiration. On peut s'allonger parterre, poser sa tête sur ses bras croisés sur une table, s'assoir en tailleur et on se concentre en silence sur son expiration et son inspiration. L'expiration c'est la phase de la respiration qui consiste à expulser l'air, l'inspiration est la phase qui consiste à faire rentrer l'air dans son corps.



Cette pratique, la méditation, vise à calmer l'esprit en fixant son attention sur un objet unique comme la respiration. Une fois l'attention fixée, on peut développer sa "vision intérieure". L'objectif est de prendre conscience de son corps et de son esprit. Les enfants à partir de 7 ans peuvent pratiquer de petits exercices de médiation quotidiens pendant une dizaine de minutes.



Jeanne Siaud-Facchin est psychologue clinicienne, elle a mis au point de petits exercices de méditation pour les enfants et les adolescents. Ils sont présentés dans Psychologie Magazine. Il s'agit par exemple de l'exercice de la "météo intérieure" pour se relier à soi. Un adulte te demande, dans un endroit calme : "Quel temps fait-il à l'intérieur de toi?". De cette façon tu t'intéresses à ce que tu ressens.



Cela peut être aussi "l'exercice de l'arbre". Toujours dans un endroit calme, il faut que tu te tiennes debout, les yeux fermés. Tu dois poser tes pieds bien à plat, parallèles, et ressentir le fait qu'ils s'enfoncent dans le sol, très loin, comme des racines. Ensuite, lève les bras au-dessus de la tête et étire-toi très fort et très loin comme si tes bras étaient des branches qui montent vers le ciel. Essaie de décrire ce qui se passe dans ton corps.