Page enfant : Horreur c'est bientôt halloween !

PAPEETE, le 24 octobre 2017 - Le terme "halloween" est d'origine anglaise. Il est une contraction de "All hallow even" qui signifie "la veille de la Toussaint". La Toussaint est une fête catholique qui a lieu tous les ans le 1er novembre, Halloween se fête donc le 31 octobre.



Cette fête d'Halloween est très connue dans les pays anglo-saxons. Elle est née en Irlande et s'est propagée aux États-Unis lorsque des Irlandais sont allés s'installer en Amérique. En Polynésie et en France, elle prend de plus en plus d'importance mais c'est assez récent.



Tout commence il y a 3000 ans. Le calendrier celtique se terminait le 31 octobre et non le 31 décembre comme nous aujourd'hui. Au passage, si tu veux vraiment tout savoir, note que les Celtes sont des peuples qui vivaient en Europe. Ils se reconnaissaient grâce à leurs cheveux teints ou décolorés avec du savon (l'une de leur invention!), leur pantalon qu'on appelait braie et parfois aussi leurs tatouages.



À l'époque des Celtes, le dernier jour de l'année était la nuit du dieu de la mort. Au mois d'octobre, les nuits sont de plus en plus longues en Europe. Les gens pensaient que les fantômes profitaient de l'allongement des nuits pour rendre visite aux vivants. Mais les vivants ne se laissaient pas faire! Ils se déguisaient pour faire peur aux fantômes et démons. Le 31 octobre, ils se réunissaient déguisés pour faire la fête.



Au tout début, le légume utilisé au moment d'Halloween c'était le navet ! Cela venait de la légende de Jack-o'-lantern, un personnage condamné à errer éternellement dans l'obscurité. Il s'éclairait d'un tison placé dans un navet sculpté. Puis, petit à petit la citrouille est venue remplacer le navet car elle pousse bien en octobre et elle est surtout plus facile à sculpter!



Maintenant les enfants portant des costumes effrayants font du porte à porte pour chasser les bonbons. Si tu as prévu de faire la chasse toi aussi, tu pourras lancer à tes voisins "Trick or treat!", c'est-à-dire "des bonbons ou un sort" pour remplir ton petit panier.