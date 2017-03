Page enfant : En France le casque est devenu obligatoire pour les – 12 ans sur un vélo

PAPEETE, le 28 mars 2017 - L'obligation s'applique en France, mais pourrait servir d'exemple à tous territoires d'outremer. Depuis le 22 mars, les enfants de moins de 12 ans doivent porter un casque qu'ils soient conducteurs ou passagers. Sans quoi la personne qui transporte ou accompagne un enfant sans casque devra payer une amende de 90 euros (près de 11 000 Fcfp).



En France, le port du casque pour les enfants était recommandé. Depuis le 22 mars, il est devenu obligatoire. Que les moins de 12 ans soient passagers ou qu'ils pédalent eux-mêmes, ils doivent porter un casque. Sinon les adultes qui les accompagnent auront une amende à payer. Celle-ci s’élève à près de 11 000 Fcfp.



En Polynésie française, cette obligation n'est pas directement applicable. Le territoire ayant son propre code de la route. Mais l'initiative pourrait inspirer les jeunes cyclistes du Pays.



Pourquoi porter un casque?



Le casque protège la tête et le visage lors d'une chute. La Sécurité routière en métropole affirme même qu'il diminue les blessures sérieuses de 70 %, les blessures mineures de 31% et des blessures au visage de 28%.



En Polynésie, il n'y a pas de chiffres sur le nombre de jeunes cyclistes blessés. En France, en 2015, 181 cyclistes de moins de 12 ans ont eu un accident, l'un d'entre eux est mort. Que ce soit un obstacle sur la route ou dans un jardin, qu’il y ait une collision avec un autre cycliste, une voiture ou un piéton ou bien encore que le vélo soit déstabilisé faute d’attention du cycliste, les causes sont nombreuses. Elles existent dans tous les pays, quelle que soit la réglementation. Le port du casque, au lieu d’être une obligation, devrait être une habitude.



Comment choisir son casque ?



Il doit avant tout être à la bonne taille. Pour cela tu dois mesurer ton tour de tête. S’il est compris entre 53 et 56 cm, choisis du XS ou du S, s’il est compris entre 57 et 58 cm, au-delà de 60cm, il faut du XL. Une fois attaché, le casque ne doit pas tomber ou glisser, même si tu as la tête en bas ! Enfin, il faut qu’il soit confortable, sinon tu n’auras pas envie de le mettre. Et puis, si ton casque te gêne, qu’il te donne chaud ou s’il glisse, il pourrait te perturber pendant que tu roules.



Tu dois être à l’aise lorsque tu l’as sur la tête. Pense à en prendre un qui possède de nombreuses aérations. La température n’est pas la même dehors et dans le magasin climatisé, ne l’oublie pas. Il faut absolument que le vélo reste un plaisir.