Page enfant : Élections présidentielles, suite et fin

PAPEETE, le 3 mai 2017 - Dimanche 7 mai, nous saurons qui sera le prochain président de la République pour les cinq prochaines années. Mais avant cela, les électeurs sont encore une fois appelés aux urnes pour choisir entre deux candidats : Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ce sont deux candidats qui sont sortis en tête du premier tour.



Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont réalisé les meilleurs scores au premier tour des élections présidentielles qui a eu lieu le 22 avril (en Polynésie française) et le 23 avril (en métropole). La candidate du Front National a fait 21,30 %, le candidat d’En Marche a fait 24,30%.



Première !



Depuis 50 ans, aucun des grands partis politiques français que sont la gauche et la droite n’est représenté au second tour, c’est une première. Les Français ont préféré voter pour En Marche !, créé par Emmanuel Macron en 2016 et le Front National, créé par Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen en 1972.



Le second tour de la présidentielle va avoir lieu le samedi 6 mai en Polynésie et le dimanche 7 mai en France métropolitaine. Nous saurons alors qui sera le Président de la République pour les cinq années à venir.



D’ici là, les deux candidats en lice, autrement dit qui sont dans la course, font campagne. Le mercredi 3 mai, ils participeront tous les deux à un débat télévisé pour aider les électeurs à les départager. Ils seront interrogés par des journalistes sur leur programme.



Droit de réserve



À partir du samedi 3 mai à 00h00, la campagne sera terminée. Les candidats de même que les citoyens ne pourront plus faire de propagande électorale. Les journalistes ne pourront plus parler des candidats, de leur campagne, de leur programme… On parle de période de réserve. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) veille à ce que cela soit respecté. La période de réserve dure jusqu’à la fin des journées de vote.



Les candidats malheureux du premier tour participent eux aussi au second tour, à leur manière. Ils étaient onze sur la ligne de départ, les neuf candidats qui n’ont pas obtenu suffisamment de voix s’engagent pour l’un ou l’autre des candidats restant, encourageant les électeurs qui ont voté pour eux au premier tour à faire de même. On parle de consigne de vote. Certains ne donnent pas de consigne de vote, comme Jean-Luc Mélenchon qui laisse le choix à ses électeurs.