Page enfant : Cassini, c'est fini !

PAPEETE, le 20 septembre 2017 - Après vingt ans passés dans l'espace, la sonde Cassini a terminé sa mission vendredi 15 septembre à 13h54. Elle avait été envoyée de la planète Terre pour mieux connaître Saturne. Les scientifiques qui l'ont lancée et suivie pendant toutes ces années ont vécu un moment émouvant.



Cassini est une sonde qui a été envoyée dans l'espace en 1997. Elle a voyagé pendant sept ans avant d'atteindre son lieu de travail, à savoir Saturne. Saturne se trouve loin, à un milliard et demi de kilomètres de la Terre.



Saturne c'est la sixième planète du système solaire par ordre de distance au soleil, c'est la deuxième plus grande planète du système après Jupiter.



Huit planètes dans le système solaire



Le système solaire est le système de planètes dans lequel se trouve la Terre. Il est composé d'une étoile, le soleil, et d'objets célestes qui gravitent autour de lui. Il y a huit planètes : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il y a en plus cinq planètes naines (Pluton, Eris, Makemake, Haumea et Cérès). Il y a 175 satellites naturels connus autour de ces planètes.



La sonde Cassini, arrivée sur son lieu de travail en 2004, s'est tout de suite mise en orbite autour de Saturne. Elle l'a observée avec une caméra et une antenne, transmettant les informations aux scientifiques restés sur terre. Grâce à Cassini, ces scientifiques ont appris à mieux connaître Titan, le plus gros des 66 satellites qui tournent autour de Saturne.



Ils se sont aperçus que Titan ressemble à la Terre avec son atmosphère, ses collines, ses lacs et ses rivières. Cassini a aussi envoyé des images des célèbres anneaux de Saturne.



Fin de mission



La mission de Cassini est maintenant terminée. La sonde, qui n'avait pas assez de carburant pour revenir sur la Terre, s'est auto-détruite vendredi 15 septembre à 13h54. Elle est entrée dans l'atmosphère de Saturne à très grande vitesse (31 km par seconde). Les frottements entrainant sa destruction. Toutefois, elle a continué à travailler jusqu'à sa disparition totale en envoyant des informations sur la composition de l'atmosphère traversée.



Sur la Terre, les équipes de scientifiques se sont soudain retrouvées orphelines, ce qui a suscité une vive émotion.