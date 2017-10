Page enfant : C’est quoi l’Unesco ?

PAPEETE, le 17 octobre 2017 - Tu as sans doute entendu parler de l’Unesco lorsque le marae Taputapuātea de Raiatea a été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Ces derniers jours, l’organisation est à la "une" des médias car deux grands pays ont annoncé qu’ils souhaitaient se retirer de la liste des pays membres : les États-Unis et Israël, tandis qu’un nouveau dirigeant était élu. Mais c’est quoi l’Unesco ?



Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi dernier que son pays quittait l’Unesco. Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a aussitôt fait part du retrait de son pays de l’organisation internationale. En parallèle, se tenait l’élection du nouveau directeur général de l’Unesco. Et c’est une femme, la Française Audrey Aroulay, qui finalement été nommée vendredi dernier. Son mandat (c’est-à-dire son pouvoir) est de quatre ans.



L’Unesco est un acronyme des termes United Nations Educational Scientific and Cultural Organization . L’acronyme c’est un terme formé des initiales (ou d’élément initiaux) de plusieurs mots. Ce sont des termes anglais qui ont été traduits en français. Pour les francophones, l’Unesco c’est l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.



Les missions



L’Unesco coordonne la coopération internationale en éducation, sciences, culture et communication. Ce qui permet de renforcer les liens entre les nations et les sociétés. Elle œuvre beaucoup pour les enfants et les citoyens aient accès à une éducation de qualité, bénéficient des avancées scientifiques, puissent s’exprimer comme ils le souhaitent, voient le droit fondamentaux respectés, vivent dans de bonnes conditions de vie.



Elle fait en sorte que chacun puisse grandir dans un environnement culturel riche et diversifié, que les patrimoines soient respectés et préservés.



L’Unesco est née au cœur de la seconde guerre mondiale. Les gouvernements européens qui affrontaient l’Allemagne nazie se demandaient notamment comment reconstruire les systèmes éducatifs lors de conférence des ministres alliés de l’éducation (Came). Très vite, d’autres pays comme les États-Unis ont demandé à rejoindre le groupe. Un mouvement international s’est mis en marche dès 1945. Depuis des pays inscrits se retirent, puis reviennent. Mais l’organisation, elle, existe toujours. Son siège est à Paris.