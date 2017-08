Page enfant : 456 montgolfières ont décollé ensemble vendredi dernier, un record

PAPEETE, le 1er août 2017 - Le Mondial Air Ballons qui rassemble les pilotes, équipiers et amateurs de montgolfières se réunit tous les deux ans à Chambéry, en France. Cette année, les organisateurs ont lancé un nouveau défi : réussir un "envol de masse". Défi relevé, 456 montgolfières ce sont élevées dans les cieux vendredi dernier.



Voilà un nouveau record de battu ! Le Mondial Air Ballons qui avait réussi à faire voler 433 ballons en même temps en 2015 a réussi cette année à en faire voler 456 simultanément.



L’événement international qui rassemble tous les deux ans les ballons du monde, avec leur pilote et équipier s’est tenu du 21 au 30 juillet dernier à Chambley (Lorraine, France). Le décollage des 456 montgolfières a été reporté plusieurs fois à cause des conditions météorologiques, il a finalement eu lieu le vendredi 28 juillet.



La montgolfière est un aérostat, c’est-à-dire un appareil qui se maintient dans l’atmosphère grâce à un gaz plus léger que l’air. Il est composé d’une nacelle et d’une enveloppe légère. La montgolfière s’élève dans le ciel grâce à de l’air chauffé, envoyé et maintenu dans l’enveloppe légère.



Jusqu’à 45 personnes



Pour résumer le principe de fonctionnement de la montgolfière, l’air chaud est plus léger que l’air froid, ce qui permet à la montgolfière toute entière de s’élever. C’est la taille de l’enveloppe (qui forme en fait le ballon) qui permet de soulever ou non la nacelle et les passagers. Plus elle est grande et plus elle peut supporter de poids. Les nacelles peuvent recevoir jusqu’à 45 personnes.



Le décollage, le vol et l’atterrissage d’une montgolfière sont très dépendants des conditions météorologiques. Une montgolfière ne peut pas décoller si le vent est supérieur à 25 km/h, s’il pleut, qu’il neige, qu’il y a du brouillard, s’il y a un risque d’orage. Souvent, le meilleur moment pour voler est le matin au lever du soleil et el soir, deux heures avant le coucher du soleil.



On admet que ce sont les frères Montgolfier qui ont inventé la montgolfière, même s’il y a eu des tentatives avant. C’était au XVIIIème siècle. Le 1er vol officiel de ballon à air chaud a eu lieu en juin 1783. La nacelle était vide. Quelques semaines plus tard, un coq, un mouton et un canard embarquèrent pour réaliser le premier vol "habité". Le premier vol humain a eu lieu en octobre de la même année.