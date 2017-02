Paea : le ministre de l'Equipement et le maire font le point sur les travaux de réhabilitation

PAEA, le 11 février 2017 - Le ministre de l’Equipement et des transports intérieurs, Luc Faatau, est allé à la rencontre du maire de la commune de Paea, Jacquie Graffe, et de son conseil municipal, vendredi, afin de faire un point sur les travaux de réhabilitation dans la commune de Paea.



Cette dernière a en effet été durement touchée par les intempéries des 21 et 22 janvier dernier. Après une première réunion dans la salle du conseil municipal où ont été abordés plusieurs sujets comme l’état d’avancement des travaux de réhabilitation, les besoins de la commune et les projets futurs dans la commune, toute la délégation s’est déplacée sur le terrain, et en particulier à proximité des rivières Vaiatu (vallée d’Orofero), Papehue et Tiapa. Les travaux de réfection dans ces dernières ont bien avancé mais beaucoup reste encore à faire pour consolider les berges.



Le maire et son conseil municipal ont remercié le ministre pour la rapidité et l’efficacité des interventions qui ont permis notamment de rétablir le réseau d’adduction en eau potable pour les 2 000 foyers sinistrés.