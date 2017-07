Paea : il poignarde sa compagne et tente de se suicider

PAEA, le 20/07/2017 - L'affaire a été révélée ce jeudi par nos confrères de Polynésie 1ère et de Tahiti Nui Télévision. Un homme de 41 ans aurait porté deux coups de couteau à sa compagne vers 5 heures du matin, ce jeudi, sur fond de jalousie. La victime serait rentrée tard à la maison, ce qui aurait entrainé la colère de son compagnon. Selon les témoignages des proches, le couple battait de l'aile depuis plusieurs semaines déjà.



Et ce serait la dispute de trop.



Ce jeudi matin, vers 5 heures, une dispute éclate entre un homme de 41 ans et sa compagne à Paea. Celle-ci serait rentrée tard à la maison et aurait provoqué la colère de son compagnon.



Selon les investigations de nos confrères de Polynésie 1ère, l'homme aurait pris un couteau pour poignarder sa petite amie, à la bouche et dans le dos.



La victime décèdera des suites de ses blessures, en laissant derrière elle ses trois enfants.



L'auteur des coups a ensuite tenté de se suicider, mais en vain. Arrivés rapidement sur les lieux, les gendarmes ont réussi à le sauver. Il se trouve actuellement au CHPF de Taaone, et il sera placé en garde à vue, une fois qu'il sortira de l'hôpital.



Le parquet de Papeete a ouvert une enquête. Et, une autopsie devrait être réalisée sur le corps de la victime afin de déterminer les causes exactes de sa mort.