PSM « Océania » : la sélection Tahitienne sur le départ

Une sélection « bien équilibrée » pour les Océania :



L’expérience étant primordiale dans ce type de compétition (par équipes et déplacement à la nage), notre sélection bénéficiera de l’expertise de Joel DROLLET et Dell LAMARTINIERE qui en sont à plus de 8 sélections au tournoi. Romuald MONTAGNON, capitaine de l’équipe, apportera lui aussi sa grande expérience internationale. 2 nouvelles têtes apparaissent dans cette sélection, il s’agit de Mauiarii TAEA et Manutahi CHOUNE. Ces sociétaires de l’AS TEFANA n’ont que 7 ans de pratique de pêche sous-marine et se sont engagés en compétition il y a 4 ans maintenant. Ils font partie depuis 2 ans du top 5 polynésien et feront leur entrée à l’internationale durant ce tournoi. Mauiarii TAEA n’a que 23 ans et est pêcheur professionnel. Avec Manutahi ils affectionnent les pêches en profondeur. Rahiti BUCHIN complètent la sélection. Nos féminines en seront à leur 3ième participation au tournoi. En 2014, elles avaient gagné le tournoi dans les eaux de Raiatea et avaient fini 2ième en 2015 en Calédonie. Avec l’idée de continuer à briller dans les eaux guaméennes comme les anciens, notre sélection a commencé ses entrainements communs dès la première semaine de janvier. Entraînement individuel et spécifique la semaine, ils ont chaque week end, en équipe, parfait leur forme physique et techniques de pêche sur Tahiti et Moorea. Ils ont suivi plusieurs entraînements spécifiques en apnée aussi.





Première sélection pour Manutahi et Maui. Manutahi sera le remplaçant de la sélection tahitienne alors que Maui pêchera avec Joel DROLLET.



Un niveau en constante évolution :



Si les tahitiens ont longtemps dominé le tournoi, depuis plusieurs années ils doivent faire face à une montée en puissance des nations néozélandaises et Calédoniennes. Ces 2 nations présentent les mêmes pêcheurs depuis plusieurs années et, l’expérience aidante, ils font maintenant jeux égal avec les tahitiens. En plus de la Polynésie, 5 délégations participent au tournoi dont la Nouvelle Zélande, la Calédonie, l’Australie, Hawaii et Guam. Chez les féminines, 4 équipes seront présentes cette année dont la Nouvelle zélande, Guam, Hawaii et l’Australie.



2 jours de compétition départageront les équipes tant masculines (4 par nation) que féminines (2 par nation) qui seront lâchés sur des zones préalablement définies par le comité organisateur. Ils devront par la suite se déplacer à la nage et regagner la bouée de départ au terme des 6 heures de compétition sur une zone de 5 kilomètres.



Chaque nation ne pourra pêcher que 4 espèces soit un poisson par espèce et par pêcheur (2 poissons pour les féminines). Pour ce tournoi, notre équipe aura la chance de retrouver pratiquement les mêmes espèces qu’à Tahiti et les mêmes conditions de pêche (eaux chaudes…).



Souhaitant bonne chance à nos fines flèches !





Nos 2 féminines devront se méfier des hawaiennes et des néozélandaises.



Remerciements : la Fédération Tahitienne des Sports Subaquatiques de Compétition remercie chaleureusement le ministère des Sports, Fanny du snack lingot d’or express, Jean Pierre LELOCH de la Polynésienne des Eaux et Yann BRUA des Ets SIN TUNG HING. Un grand māuruuru à tous !



Pour suivre la sélection ? : Fédération Tahitienne des Sports Subaquatiques de Compétition





Joel DROLLET, 49 ans, et Mauiarii TAEA, 23 ans seulement formeront une bonne équipe mêlant expérience et fougue physique.



Comment les points sont ils calculer ? :



Quatre prises de chaque par Pays (équipe de 2 pour les femmes / équipes de 4 pour les hommes). 100 points comptabilisés par prises + 10 points par kilogramme. Chaque prise doit soit atteindre un poids minimum compris entre 350 g à 2,5 kg (non vidés).



Quelles seront les zones de pêche ?



5 zones de pêches ont été définies réparties sur l’ensemble de l’île.



Petit Historique du tournoi (Création du tournoi en 1977 )



Création du tournoi en 1977 avec un trophée perpétuel offert par le Calédonien RESUTEK . Tahiti n’a pour l’instant jamais réussi à s’imposer en Nouvelle zélande et en Australie.



1989 – Tahiti (Papenoo) – Vainqueur Tahiti



1990 – Nouvelle Zélande (Whitianga) – Vainqueur NZ



1991 – Nouvelle Calédonie (Nouméa) Tahiti absent – Vainqueur NC



1992 – Australie (Shoal Bay) Tahiti absent – Vainqueur Australie



1993 – Nouvelle Zélande (Bay of Island) Tahiti absent – Vainqueur NZ



1994 – Nouvelle Calédonie (Nouméa) Tahiti présent – Vainqueur NC . Cette année 1994 marque un tournant dans la philosophie du tournoi jusqu’alors fortement cadenassé par le pays organisateur, notamment par le choix des zones et des listes de poissons. Sous l’impulsion de Mark COLYS (AUS),relayée ensuite par les NZ et par Jacques BEAUJEU, le tournoi s’est ouvert à d’autres horizons, où la gagne du pays organisateur avait moins d’importance que la garantie de proposer aux compétiteurs une épreuve plus conviviale avec plus de chances pour chacun. Les résultats des années suivantes en sont d’ailleurs la preuve !



1995 – Australie (Sydney) Tahiti absent – Vainqueur AUS



1996 – Nouvelle Zélande (Cavalli Islands) Tahiti absent – Vainqueur AUS



1997 Nouvelle Calédonie (Lifou) Tahiti absent – Vainqueur NC



1998 – Australie (Gladstone) Tahiti absent – Vainqueur NC Cette année là, au cours d’une rencontre en Croatie entre John ROSS ( NZ) et Romuald MONTAGNON ( Tahiti ) il a été convenu d’une réintégration de Tahiti au sein du tournoi.



1999 – Nouvelle Zélande (Great barrer Island) Tahiti présent – Vainqueur AUS



2000 – Nouvelle Calédonie (Lifou) Tahiti présent – Vainqueur TAH



2001 – Australie (Perth) Tahiti présent – Vainqueur NC



2002 – Tahiti (Bora Bora) vainqueur Tahiti



2003 – Nouvelle zealande (Flax mill Bay) vainqueur NZ



2004 – Nouvelle Calédonie (Nouméa) vainqueur Tahiti



2005 – Australie (Eden) vainqueur AUS



2006 – Tahiti ( Tubuai) vainqueur TAHITI



2007 – Nouvelle Zelande ( Paihia) vainqueur NZ



2008 – Hawaii ( Kona) vainqueur AUSTRALIE



2009 – Australie ( Dunsborough) vainqueur AUSTRALIE



2010 – Tahiti ( Rurutu) vainqueur TAHITI



2011 – Nouvelle zelande ( Flaxmill bay ) vainqueur AUSTRALIE



2012 – Hawaii ( Kauai ) vainqueur TAHITI



2013 – Australie ( Gladstone ) vainqueur NOUVELLE CALEDONIE



2014 – Tahiti (Raiatea) vainqueur Tahiti



2015 – Nouvelle calédonie vainqueur NOUVELLE CALEDONIE



2016 – Nouvelle zélande (Paihia) vainqueur NOUVELLE ZELANDE



Programme du Tournoi du Pacifique 2017 Guam



Vendredi 24 mars Départ de la délégation tahitienne



Dimanche 26 mars Cérémonie d’ouverture



Lundi 27 et mardi 28 mars Repérages



Mercredi 29 mars Journée de repos. Repérage interdit



Jeudi 30 mars Première journée de compétition



Vendredi 31 mars Deuxième journée de compétition



Samedi 1 avril Cérémonie de clôture Remise des prix Départ des délégations



Rahiti BUCHIN



