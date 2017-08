PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA BILLABONG PRO TAHITI 2017

Le dimanche 13 août



- Live Music à partir de 13h.

- Action de solidarité de la part de la World Surf League (WSL) en faveur des enfants défavorisés de la commune de Teahupoo, par la remise de fournitures scolaires (sacs et trousses) à 14h



Entre le dimanche 13 et le samedi 19 août :



- Visite du « Rahui »

- Bouturage du corail avec la participation du CRIOBE et de l’Association Tahiti Iti Surf Club



Le samedi 19 août :



- Journée de sensibilisation sur le VINI URA avec son ambassadeur M. David PROIA.

- Animation musicale avec le TRIO KAINA à 15h.



Le dimanche 20 août :



- Live Music à partir de 13h.