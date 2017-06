Ouverture de la phase d'inscription des futurs étudiants de l'UPF

PUNAAUIA, 14 juin 2017 - Les futurs étudiants de l'Université de la Polynésie française peuvent retirer ou télécharger les dossiers d’inscription en formation initiale, en formation continue et à l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE).Pour rappel, les inscriptions à l’UPF sont organisées en plusieurs phases échelonnées qui ont débuté en mai 2017. Les procédures d’inscription diffèrent en fonction des profils des personnes souhaitant s’inscrire à l’UPF ou à l’ESPE ainsi que du choix de leur formation.Comme pour la précédente rentrée, l’UPF et l’ESPE mettent à disposition des futurs étudiants un portail d’inscription en ligne dédié pour les guider et faciliter leurs démarches.Pour les néo-bacheliers et les étudiants inscrits à l’UPF en 2016-2017 souhaitant se réinscrire, l'ensemble des informations et pièces à fournir (retrait des dossiers d’inscriptions) avant de se présenter sur la chaîne d'inscription est accessible depuis le 14 juin 2017 sur le Portail d’inscription UPF-ESPE.