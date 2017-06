Outre-mer: pas de vague en Marche, Girardin et Bareigts réélues

Paris, France | AFP | dimanche 18/06/2017 - Une ministre et une ex-ministre des Outre-mer réélues, seulement deux élus officiellement investis République en Marche qui l'emportent, onze députés sortants reconduits et une première femme députée en Martinique: voici ce qu'il faut retenir des élections législatives en Outre-mer.

La République en Marche, qui n'avait pas de candidats dans tous les territoires, n'a réussi à sauver que deux des onze candidats investis (sur 27 circonscriptions ultramarines), en Guadeloupe et en Guyane, même si plusieurs, qui n'avaient pas l'investiture, sont Macron-compatibles, et prêts à rejoindre la majorité présidentielle.



MARTINIQUE

Les électeurs de Martinique ont élu samedi pour la première fois une femme députée, l'ancienne présidente du conseil général Josette Manin (DVG), et reconduit trois députés sortants: Bruno-Nestor Azérot (DVG), Serge Letchimy (DVG) et Jean-Philippe Nilor (REG).



GUADELOUPE

Un seul député REM, Olivier Serva, a été élu. Deux députés Divers gauche, Justine Benin et Max Mathiasin, et une élue PS, Hélène Vainqueur-Christophe, ont remporté les autres sièges. Hormis la candidate PS, les autres ont assuré marcher pour la "majorité présidentielle".



SAINT-BARTH/SAINT-MARTIN

La candidate LR Claire Javois, soutenue par les deux présidents des collectivités territoriales, l'emporte avec 54,73% des suffrages, sur la candidate de la République en marche, Inès Bouchaut-Choisy.



GUYANE

Les électeurs de Guyane ont réélu samedi dans la 1ère circonscription le député sortant DVG Gabriel Serville (face à une candidate REM), et ont choisi un jeune député bushinengué de 25 ans, Lenaïck Adam, investi par La République en marche, dans la 2e, où il l'emporte face au syndicaliste et porte-parole du mouvement social Pou Lagwiyann dékolé Davy Rimane.



SAINT-PIERRE ET MIQUELON

La ministre des Outre-mer Annick Girardin, qui briguait un troisième mandat de députée sous l'étiquette PRG, mais soutenue par la République en Marche, a été réélue députée de justesse avec 51,87% des voix, face au vice-président du conseil territorial Stéphane Lenormand (Archipel Demain), et restera donc au gouvernement.



LA REUNION

Trois députés sortants, l'ex-ministre PS des Outre-mer Ericka Bareigts, la DVG Huguette Bello et le Modem Thierry Robert ont été réélus. La seule candidate REM ayant résisté au premier tour, Monique Orphé, a été battue par une candidate LR, Nadia Ramassamy.

La droite locale obtient deux autres sièges. Nathalie Bassire (LR) a été élue face au candidat divers droite Jacquet Hoarau, et le LR David Lorion l'emporte face à la candidate PS Virginie Gobalou.

La surprise est venue de Jean-Hugues Ratenon, ancien militant du parti communiste réunionnais qui l'a emporté (52,88%) sur le LR Daniel Gonthier.



MAYOTTE

Deux candidats Les Républicains, Elad Chakrina et l'ancien député Mansour Kamardine, ont été élus. Elad Chakrina l'emporte de seulement 12 voix face à la candidate socialiste Ramlati Ali, qui rêvait d'être la première femme députée de Mayotte.



POLYNESIE

Deux des trois candidats soutenus par la majorité locale du président Édouard Fritch, la députée sortante Maina Sage (UDI) et Nicole Sanquer, ont été élus, mais le troisième, Patrick Howell, a été battu par l’indépendantiste Moetai Brotherson, gendre du leader autonomiste Oscar Temaru.



NOUVELLE-CALEDONIE

Philippe Gomès, leader du parti Calédonie Ensemble et député sortant UDI, a été réélu dans la seconde circonscription de Nouvelle-Calédonie tandis qu'un de ses proches, Philippe Dunoyer, a remporté l'autre siège de l'archipel au palais Bourbon.



WALLIS ET FUTUNA

Le député sortant Napolé Polutélé a été le seul député ultramarin élu dès le premier tour. Apparenté au groupe socialiste dans la dernière législature, Il a anoncé qu'il siégerait dans la majorité présidentielle.