Outre-mer: le sénateur de Guyane Georges Patient appelle à voter Macron

Paris, France | AFP | mercredi 26/04/2017 - Le sénateur de la Guyane Georges Patient (PS) a lancé mercredi, en tant que président de l'intergroupe parlementaire des outre-mer, un appel aux ultramarins à voter Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle.



"En tant que président de l'intergroupe des outre-mer, je lance un appel solennel à toute la population des outre-mer à voter Emmanuel Macron", a lancé M. Patient devant la presse.

"Le premier tour a vu une abstention massive outre-mer, tandis que Marine Le Pen est souvent en tête", a-t-il ajouté.

"Je comprends le mécontentement des abstentionnistes au premier tour, mais le second tour sera décisif et il faudra qu'ils aillent voter Emmanuel Macron car il y a un risque d'avoir comme président une personne qui prône l'isolationnisme au moment où tous les territoires d'outre-mer se tournent vers leurs voisins", a affirmé M. Patient.

"Marine Le Pen est également la candidate de toutes les peurs face à l'étranger", a-t-il dit. "Or en outre-mer nous sommes beaucoup des enfants des colonisés ou de l'immigration, nous ne pouvons pas nous renier", a-t-il poursuivi.

L’intergroupe regroupe les représentants nationaux et européens des outre-mer, quel que soit leur parti politique.