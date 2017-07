Oscar Temaru : "nous sommes en pleine néocolonisation"

Le terme de "crime contre l’humanité", contesté par les adversaires politiques du Tavini qui estiment qu’il est surdimensionné, est, pour Oscar Temaru, bien approprié : " Nos opposants ne cessent de nous reprocher l’emploi de ce terme. Le cas du jeune américain dernièrement décédé suite aux blessures qu’on lui avait infligées en Corée du Nord lors de sa captivité, m’a particulièrement interpellé. Son avocat a, lui aussi, employé la notion de crime contre l’humanité. Alors, je pose la question : combien de victimes supplémentaires, mortes contaminées, faudra-t-il pour employer ce terme ? Combien de familles devront-elles encore souffrir ? " Rappelons ici que c’est la Cour Pénale internationale qui est en capacité de juger, outre les génocides et les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité. Cependant, elle ne peut juger que des individus et ce, sur des faits postérieurs à 2002.



Pour mémoire, le 17 mai 2013, l’ONU a adopté une résolution plaçant la Polynésie française sur la liste des 16 territoires à décoloniser, affirmant ainsi le droit inaliénable de la population à l’autodétermination et à l’indépendance. L’Etat français, qui n’avait pas pris part au vote, a, depuis, contesté cette décision. Se référant au positionnement d’Emmanuel Macron qui avait déclaré, le 15 février 2017 à Alger que : " La colonisation fait partie de l’Histoire française, qu’elle constitue un vrai crime contre l’Humanité ", Oscar Temaru évoque un néocolonialisme : " La colonisation, en elle-même, constituait déjà un crime contre l’humanité mais le fait que l’Etat français ne veuille pas reconnaître la réinscription de notre Pays sur la liste des territoires à décoloniser constitue une nouvelle forme de colonialisme. Alors qu’en 2016, l’ONU, via une résolution, a rappelé à la France notre droit de souveraineté sur toutes les ressources aériennes, terriennes et maritimes, l’Etat français ne bouge pas. Ce qui est inacceptable. A propos du nouveau Président, Emmanuel Macron, nous attendons qu’il se mette en phase avec ses déclarations. Car nous n’acceptons pas ce que l’on est en train de nous faire subir et nous ne nous laisserons pas faire après des décennies de lutte ".