Orlando: un homme tue cinq personnes avant de se suicider

Orlando, Etats-Unis | AFP | lundi 05/06/2017 - Un ancien militaire, récemment licencié d'une entreprise d'Orlando, dans le sud-est des Etats-Unis, est revenu lundi dans les locaux de la société où il travaillait et a tué cinq personnes avant de retourner son arme contre lui, selon la police.

"L'individu était un ancien employé de cette entreprise renvoyé courant avril", a expliqué Jerry Demmings, shérif du comté d'Orange, en Floride lors d'une conférence de presse, soulignant qu'il n'y avait a priori aucun lien avec le terrorisme.

"Pour le moment ça ressemble vraisemblablement à un épisode de violence au travail", a-t-il poursuivi. "C'était un ancien employé mécontent qui est revenu dans l'entreprise ce matin". La société nommée Fiamma fabrique des accessoires pour camping-cars.

Le tireur, âgé de 45 ans, est selon la police un ancien soldat de l'armée de Terre nommé John Robert Neumann Jr, qui avait quitté l'armée en 1999 avec des états de service honorables. Il a abattu lundi matin quatre hommes et une femme avant de se suicider peu après 08H00 locales (12H00 GMT).

En juin 2014, les autorités avaient déjà été appelées dans cette entreprise car l'homme qui a perpétré la fusillade avait à l'époque frappé un autre employé. Toutefois, aucune charge ne soit retenue contre lui.

Le tireur n'avait à son casier judiciaire que des petites condamnations, pour possession de cannabis ou des délits liés à la violence.

"Pour le moment nous n'avons aucune indication que le sujet était membre d'une quelconque organisation subversive. Nous n'avons aucune indication que le sujet participait à une quelconque organisation terroriste", a encore insisté le shérif Demmings.

En juin 2016, Orlando avait été la cible d'un attaque dans une boîte de nuit homosexuelle qui avait fait 49 morts et des dizaines de blessés.

Citoyen américain d'origine afghane, l'auteur du massacre avait prêté allégeance à l'organisation jihadiste Etat islamique (EI) pendant la fusillade.