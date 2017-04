Organisation d’un atelier régional sur la pêche lagonaire

PAPEETE, le 8 avril 2017. Le projet Integre de la Communauté du Pacifique (CPS), financé par l’Union européenne, organise du 10 au 13 avril à l’hôtel Tahiti Pearl Resort de Arue, un atelier régional qui regroupera des organismes institutionnels et scientifiques de la région Pacifique, avec le cofinancement du Fonds Pacifique et en collaboration avec la Direction des Ressources marines et minières (DRMM). Cet atelier s’inscrit à l’échelle internationale, dans l’objectif 14 du programme de développement durable des Nations Unies « Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable ». Il sera consacré en particulier à la gestion des pêches lagonaires.





Les objectifs de cet atelier sont :



- Développer des pistes pour aboutir à la co-gestion de la pêche lagonaire en Polynésie française ;



- Partager les expériences de co-gestion de la pêche lagonaire dans le Pacifique et plus particulièrement dans la région polynésienne ;



- Discuter la mise en place de réseaux d’assistance mutuelle entre communautés, techniciens et experts ;



- Préparer un appel à l’action à destination des Leaders Polynésiens.



A la suite de ces travaux, le Pays organisera des réunions de concertation avec les communes et les organisations professionnelles pour définir des modes de gestion et de gouvernance de la pêche lagonaire en Polynésie française.