Ordre du Mérite: des Polynésiens distingués

PARIS, le 3 mai 2017. La promotion 2017 de l'ordre national du mérite a été publiée, ce mercredi 3 mai 2017, au Journal Officiel. Dans la liste, on retrouve des Polynésiens.



Les voici :

- Denis Mauvais, sous-préfet, chef de la subdivision administrative des îles Tuamotu-Gambier (Polynésie française) ; 25 ans de services



- Vainono Ah Scha, brigadier de police (Polynésie française) ; 21 ans de services



- Marie-Laure Denis, directrice du budget et des finances de la Polynésie française ; 17 ans de services



- Jean-Louis Roattino, commandant de police, adjoint au chef du groupe d'intervention régional (Polynésie française) ; 39 ans de services



A noter qu'Adolphe Colrat, ancien haut-commissaire en Polynésie française, aujourd'hui inspecteur général des finances en service extraordinaire, ancien préfet, a aussi été distingué.



Parmi cette liste, on retrouve aussi des célébrités : Jean-Paul Belmondo a été élevé à la dignité de grand officier dans l'Ordre national du Mérite, le deuxième ordre français après la Légion d'honneur, dans le cadre d'une promotion qui a également distingué la chanteuse France Gall et le chef Pierre Gagnaire.



L'Ordre du Mérite a fêté en 2013 les 50 ans de sa création par le Général de Gaulle, qui souhaitait ainsi éviter l'inflation des décorés de la Légion d'honneur et harmoniser le système des décorations françaises. La décoration est un ruban bleu, pour la différencier de la Légion d'honneur, rouge. Environ 4.600 personnes reçoivent l’insigne chaque année.