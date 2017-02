Ordination de Mgr Cottanceau ce samedi matin

PAPEETE, le 18 février 2017. L'ordination épiscopale de Monseigneur Cottanceau aura lieu ce samedi à 9 heures en l’église Maria no te Hau de Papeete.



Mgr Michel Calvet, archevêque de Nouméa, assisté de Mgr Hubert Coppenrath, archevêque émérite de Papeete et de Mgr Pascal Chang Soi, évêque de Taiohae, ordonneront Mgr Jean Pierre Cottanceau archevêque de Papeete. Vous pourrez aussi suivre cette ordination sur Polynésie 1ère radio et télé.

Le pape François a nommé en décembre dernier Mgr Jean-Pierre Cottanceau, archevêque de Papeete. Jusqu'ici, il était administrateur apostolique du diocèse depuis août 2015. Il succède ainsi à Mgr Hubert Coppenrath.