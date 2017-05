Orages: quatre départements du Sud-Ouest maintenus en vigilance orange

Toulouse, France | AFP | mardi 30/05/2017 - Météo-France a levé mardi après-midi, pour le Tarn-et-Garonne, l'alerte orange en raison d'orages, mais l'a maintenue pour quatre autres départements d'Occitanie.

"L'épisode pluvio-orageux accompagné localement de très fortes précipitations" reste de vigueur pour l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées, jusqu'à au moins mercredi 01H00, précise Météo-France dans son bulletin de 16H00.

"Les orages sur la région toulousaine ont donné 20 à 40 mm en 2h, localement plus. Après une accalmie en début d'après-midi, les pluies reprennent de vigueur en fin d'après-midi et soirée sur le sud du Gers, avec un aspect orageux encore possible", avertit l'organisme.

"Sur ces secteurs, les cumuls supplémentaires d'ici le milieu de la nuit peuvent encore avoisiner les 30 à 50 mm. Localement, les cumuls en 24h approcheront les 80 à 100 mm avec les orages de ce (mardi) matin", précise Météo-France.

Dans la matinée, l'école maternelle Maurice-Fonvieille de Pibrac, dans la banlieue ouest de Toulouse, a dû être évacuée après avoir été partiellement inondée.

Lundi soir, la vigilance orange aux orages qui avait été déclenchée pour les cinq départements de la région Hauts-de-France a été levée vers 23H00.

"Par mesure de sécurité, les enfants restants à l'école maternelle" ont été transférés dans un gymnase de la commune situé à proximité, a précisé la ville de Pibrac dans un tweet.