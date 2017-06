Opération crowdfunding pour une classe Montessori 3-6 ans

PAPEETE, le 12 juin 2017 - Née en avril 2016, l’association Montessori Polynésie a déjà plusieurs réalisations à son actif et notamment la projection du documentaire Le Maître est l’enfant et l’organisation d’ateliers en avril. Elle espère désormais pouvoir ouvrir une classe pour les enfants de 3 à 6 ans ainsi qu’un espace de formation et de sensibilisation pour les adultes la rentrée 2017-2018.



Le projet d’ouverture de classe est l’un des grands projets de l’association Montessori Polynésie. Il est en passe de voir le jour. Les membres de l’association espèrent recevoir les premiers enfants à la rentrée 2017-2018.



Dans un premier temps, c’est une "ambiance" (classes) pour les 3 à 6 ans qui devrait voir le jour. Puis, si l’école remporte le succès escompté, des ambiances pour les 0 à 3 ans et les 6 à 9 ans sont prévues. " En parallèle, nous espérons aussi pouvoir monter un espace de formation et de sensibilisation pour les adultes ", précise Poerani Ebb, présidente de l’association.



L’association a déjà trouvé un local à Faa’a (Oremu) et une équipe pédagogique est sur le qui-vive mais, pour ouvrir la classe il faut encore aménager le local en question et acheter le matériel adapté. " Ce qui coûte le plus cher ".



6 millions de Fcfp



Un budget d’un peu plus de 6 millions de Fcfp a été établi pour démarrer. Budget qui fait encore défaut, faute de subventions. " Nous sommes conscients de la difficulté de collecter la totalité de cette somme en si peu de temps mais nous voulons tout de même y croire ", indique les membres de l’association sur le site de crowfunding qu’ils ont sollicité pour organiser une campagne de financement participatif.



Les fonds récoltés serviront à l’achat du matériel pédagogique et l’aménagement du local comme annoncé mais aussi à la participation des billets d’avion pour l’éducatrice choisie.



Un projet à visée sociale



La scolarité en classe Montessori a un coût (60 000 Fcfp par mois), car les classes appartiennent à un établissement dit hors contrat. " Mais nous tenons à ce que l’école reste accessible au plus grand nombre. Aussi, nous réserverons cinq places à des familles de milieu social difficile ", indique Poerani Ebb. Pour ces familles, la scolarité ne coûtera rien.



La pédagogie Montessori repose sur des principes comme : la liberté, l’autodiscipline, le respect du rythme de chacun, l‘apprentissage par l’expérience, l’activité individuelle, le bilinguisme ou bien encore l’action en périphérie. " Il est plus profitable d’agir sur son environnement plutôt que sur l’enfant lui-même ", explicite Poerani Ebb.



Autant de principes sur lesquels s’appuie Poerani Ebb pour faire grandir son enfant ainsi que ceux dont les parents suivront le mouvement. " Notre association est là pour faire le lien entre les experts internationaux et les Polynésiens qui s’intéressent à la pédagogie Montessori. Nous pensons avoir entre les mains un outil pour lutter contre l’illettrisme et le décrochage scolaire. "



D’ici quelques mois l’association Montessori Polynésie entend s’affilier à l’association Montessori international (AMI) créée par Maria Montessori elle-même en 1929. " Cette affiliation apportera une garantie et une certification de qualité ", explique Poerani Ebb. La signature est prévue en septembre 2017 en présence de l’expert de la méthode et la marraine de l’association Irène Fafalios.