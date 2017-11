Opération "Mon repas malin" du 20 au 24 novembre

PAPEETE, le 20 novembre 2017 - A partir de ce lundi et jusqu'au 24 novembre, la CCISM, en collaboration avec l'Ademe et le club Eper, organise l'opération "Mon repas malin". A l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets, l'objectif est de sensibiliser la population à l'environnement.



Terminé les fourchettes, barquettes et autres sacs plastiques. A partir de ce lundi et jusqu'au 24 novembre, place à "Mon repas malin". L'opération, organisée par la CCISM en collaboration avec l'Ademe, le Club Eper et le collectif Nana sac plastique, a pour objectif "de sensibiliser la population à l'environnement par la pratique de gestes simples et booster le secteur de la restauration par une action commerciale" , indique le site internet de la CCISM.



Pour y participer, c'est très simple : il suffit de se rendre le midi dans un des snacks participants avec ses propres couverts (boîte hermétique, assiettes, fourchettes/couteau) pour récupérer son plat à emporter.



"Ainsi, les snacks réduiront les coûts liés à l'utilisation de vaisselle jetable, d'emballage et la population diminue le volume de déchets produits quotidiennement."



Le client participant pourra se prendre en photo avec son plat et la poster en commentaire pour tenter de gagner de nombreux lots offerts. La remise des prix aura lieu le jeudi 7 décembre. La date et le lieu n'ont pas encore été communiqués.