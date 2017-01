Ono'u : Marko93 prend sa résidence au Musée du Street Art de Tahiti

UN DES ARTISTES PRÉFÉRÉS DES POLYNÉSIENS



Les rendez-vous "Urban Tiare" connecteront Tahiti et Papeete aux autres grandes capitales mondiales qui développent l'art urbain. Le premier invité n'est autre que Marko93, qui a séduit tout le fenua lors du dernier festival avec ses félins majestueux et colorés. Sarah Roopinia, à l'origine de Ono'u et du Musée du Street Art, est enthousiaste : "Nous faisons venir ici cet artiste emblématique parisien du 21 au 31 janvier, son œuvre et sa carrière sont remarquables, et ses performances spectaculaires. Suite à un sondage et d'après nos retours, c'est l'un des cinq artistes préférés des Polynésiens et l'un des trois favoris des jeunes. Il plaît énormément en ce moment et sa notoriété est au top ! Il sera cette fois-ci en solo show, avec deux soirées événementielles au programme, les 24 et 26 janvier prochains."



Venez rencontrer Marko93 pour partager avec lui son univers singulier, marqué par la fluorescence et le light painting. Tout au long de l'année, d'autres artistes emblématiques de la scène internationale prendront tour à tour résidence au Musée du Street Art de Tahiti. Une très belle initiative qui nous ouvre davantage sur le monde culturel contemporain.