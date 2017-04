Ohipa Maitai : 20 candidats sur la ligne de départ de cette émission de TV réalité

PAPEETE, le 27 avril 2017 - Archipel production tourne actuellement une émission de télé réalité baptisée Ohipa Maitai. Vingt candidats étaient invités à passer un casting le 17 avril. Dix d'entre eux ont été retenus. Ils passent actuellement les épreuves du jeu, leur projet personnel en bandoulière.



Ils étaient vingt le premier jour, venant de Tahiti et des îles. Des candidats des Australes, de Raiatea ou de Moorea étant de la partie. À l'issue du tournage de Ohipa Maitai, il n'en restera qu'un. Reiva Ysac Make vient de Raiatea, elle a 20 ans et veut ouvrir une boutique spécialisée dans le paadle et le va'a. " En participant à l'émission, tu montres ton projet, mais surtout, tu grandis, tu acquiers des connaissances grâce au travail en groupe. Il y a une synergie ici. "



Farrah Lacour Taero, 23 ans espère ouvrir une boutique de tissus à Rurutu. " L'émission est une belle aventure qui nous permet, aussi, de montrer qu'on a des idées et qu'on est capable de faire des choses, même si on est jeune. On commence petit avant de faire grand. "



Imaginée par Nicolas Perez et Karim Mahdjouba, l'émission de télé réalité Ohipa Maitai suit des porteurs de projets. " L'idée est vraiment d'aider les candidats " et, à travers eux, de montrer aux téléspectateurs que l'aventure "création d'entreprise" est possible.



Le jury composé de Marion Nouveau (président de Viti), Nicolas Fourreau (président de la Sofidep) et Tehau Fiedler-Valenta (Tahiti Crew) se montre bienveillant. La fondatrice de Tahiti Crew constate que " beaucoup de jeunes ont des idées, mais ils ont peur de se lancer. Il faut les rassurer, les encourager ".



"Ce n'est pas souvent que l'on voit ça."



Chaque émission aborde des thématiques relatives aux valeurs de l'entreprise et aux compétences requises. Tehau Fiedler-Valenta qui se dit " surprise par la diversité des projets et leur originalité " est " touchée " par la passion qui anime les candidats. "Ils savent ce qu'ils veulent faire.Ce n'est pas souvent que l'on voit ça. Ils n'ont seulement pas encore tous les outils. "



Pour elle qui a créé sa propre entreprise, les valeurs et compétences de l'entrepreneur sont : " le courage et l'audace ". Il faut aussi une part de rêve. " Sans cela on n'avance pas. Il faut se battre pour ses rêves, ne pas baisser les bras devant les échecs. " Elle ajoute : " il faut par ailleurs un esprit d'analyse, avoir envie de toujours mieux faire et être entouré, bien entouré ".



Tout au long de l'aventure Ohipa Maitai, les candidats ont des épreuves à passer par équipe et en extérieur. Ce sont des défis à relever comme par exemple aller interroger le public dans la rue, construire un business plan… Un consultant répond aux questions des candidats et du jury. Lequel désigne l'équipe gagnante. Les membres de l'équipe perdante passent individuellement en session de rattrapage.



Le tournage de Ohipa Maitai se termine cette fin de semaine. L'aventure vécue par les candidats sera diffusée sur TNTV en août ou septembre à raison de huit émissions de quarante minutes chacune. "Il y aura deux émissions de castings, cinq de jeu et une dernière de finale avec trois candidats ", précise l'équipe de production.