Office religieux en hommage à Albéric Riveta

PAPEETE, le 3 juillet 2017. Un office religieux a été rendu en hommage à Albéric Riveta, chasseur parachutiste commando.



René Bidal, haut-commissaire de la République, était accompagné de Marcel Tuihani, président de l’Assemblée, de Madame Tea Frogier, ministre du Travail, et du contre-amiral Denis Bertrand, commandant supérieur des forces armées en Polynésie, à l’office religieux rendu à Albéric Riveta au temple protestant de Paea. La famille et les proches étaient réunis autour d’Albéric Riveta pour l’accompagner dans ce moment d’intercession religieuse et de recueillement.



Le soldat de 1ère classe Albéric Riveta, du 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers, a été retrouvé en arrêt cardio respiratoire le 17 juin lors d'un saut en opération au Mali.



Albéric Riveta, 23 ans, célibataire et sans enfants, s'était engagé pour cinq ans en octobre 2016 en tant qu'engagé volontaire de l'armée de terre. Le ministère de la Défense avait rendu hommage à un soldat de grande valeur, manifestant en permanence un grand professionnalisme et une volonté de servir. Il avait obtenu tout récemment son certificat pratique "combat débarqué", le 21 avril 2017, et avait été projeté avec sa compagnie en mai dernier en République de Côte d'Ivoire au sein du 43e bataillon d'infanterie de marine dans des opérations de lutte contre les groupes terroristes.