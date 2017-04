OPH : Moana Blanchard nommé directeur

PAPEETE, le 26 avril 2017 - Après que Vaiani Garbutt ait posé sa démission de son poste de directrice de l' OPH, mardi après-midi, le ministre du Logement a révélé, mercredi, la nomination de Moana Blanchard à la tête de l'office polynésien de l'Habitat.



Le ministre du Logement Jean-Christophe Bouissou a révélé mercredi le nom du successeur de Vaiani Garbutt à la direction de l'office polynésien de l'Habitat. C'est Moana Blanchard, un des proches du ministre qui prendra les rênes de l'OPH.



Moana Blanchard a été Directeur général de la Société d'équipement de Tahiti et des Iles (SETIL), pendant de nombreuses années. " Il a eu à conduire des opérations de constructions de logements sociaux et c'est quelqu'un qui connait le secteur ", a indiqué le ministre. Moana Blanchard est également un ancien cadre de Rautahi et il a également été Président du Cconseil d'Administration de l'OPT.