OC1 – Molokai solo : Kévin Céran Jérusalémy termine 2e

Ce samedi 6 Mai, du côté de Molokai à Hawaii, Kevin Céran Jérusalémy participait, pour la seconde année consécutive à la 2017 Kaiwi Channel Solo OC1 – Molokai World Championship. Une course populaire à laquelle les meilleurs hawaiiens participent et qui peut être apparentée au Te Aito local. La course rallie Molokai à Oahu, soit 42 kilomètres à la force des bras. Rappelons que Steeve Teihotaata avait remporté l’édition 2015 en 3H56’09s et que Kévin avait eu une pénalité qui lui a valu d’être rétrogradé à la deuxième place en 2016.



Pour cette édition 2017, c’est le Hawaiien Patrick Dolan qui a été le plus rapide. Il boucle le parcours en 3h31’06. Kévin Céran Jérusalémy prend la deuxième place en 3h32’45s. C’est un autre Hawaiien, Kainoa Tannai, qui complète le podium. A noter que Kévin était sur un modèle OC1 Antares PRO de Kai Wa’a. Hititua Taerea prend lui la 10e place en 3h44’10s. Tuarongo Cowan arrive 14e en 3h46’32s. Pure Nena / Sport Tahiti