O-League : Central quitte la compétition avec les honneurs

Face à des samoans au jeu très physique, les rouges et noirs ont fait parler leur football. Dans la continuité des matchs précédents, ils se sont appuyés sur leur collectif, avec un jeu de passes courtes et une circulation de balle que l’aime tant voir sur la pelouse. La rotation effectuée par le staff a permise à Sanchez, Taupotini, Taata et Tangis d’être titularisés dans le onze de départ.



Dès le début du match, les centraliens ont le pied sur le ballon. Paama comme à son habitude met le feu sur le côté droit, bien soutenu par Taata. Le numéro 9 délivre de nombreux centres à destination de Hauata, Tangis et Castillo. C’est ce dernier, qui en vrai renard des surfaces, ouvre le score à la demi-heure de jeu après un cafouillage dans la surface. Le second but arrivera 5 minutes plus tard, toujours après une bonne percée de Paama qui centre depuis la droite. Le chilien place une reprise de volée peu conventionnelle au coeur de la surface, qui trompe tout le monde et fini au fond des filets samoans. Les hommes de Lupe vont tout faire pour inverser la tendance, mais trouveront en face d’eux un milieu et une défense centralienne intraitable pour protéger leur capitaine et gardien Tetuanui. D’ailleurs à trop se projeter, les samoans se font surprendre au retour des vestiaires sur un contre mené par Tangis et Estay, et conclu de fort belle manière par le chilien pour le but du 3-0.



Le carton rouge pour Central qui aurait pu tout changer.

20 minutes avant la fin du match, Lupe relance un long ballon sur son ailier Kouchaba qui prend toute la défense à revers, se retrouvant seul face au gardien centralien. Tetuanui n’a pas d’autre choix que de sortir de sa surface pour contrer le samoan qui frappe au but. Touché au niveau des mains, c’est un carton rouge à l’encontre du capitaine que sort l’arbitre, synonyme d’expulsion.



Le jeune Halligan fait donc son entrée dans des conditions difficiles. Heureusement, le coup-franc qui a suivi n’aura rien donné. Réduits à 10, les tahitiens vont commencé à subir le jeu, mais les samoans ne reviendront jamais au score. Ils perdront même leur attaquant Tony, blessé, et évacué par deux tahitiens. Un bel exemple de fair-play qui clôture une magnifique rencontre entre frères du pacifique.



Cyril Klosek : « C’était important que l’on finisse sur une bonne note ! »

« Nous voulions laisser une bonne image du club de Central Sport ici, en Calédonie. Et ce soir avec cette victoire c’est chose faîte. Je n’ai pas fait tourner l’effectif pour faire plaisir aux joueurs, nous avons alignés ceux qui étaient dans les meilleures dispositions physiques. Concernant le carton rouge du capitaine, c’est un fait de jeu qui fait partie du football. Cela a permis au jeune Halligan de participer à la compétition.«



« L’équipe compte de très jeunes joueurs, et pour la plupart c’est leur première compétition internationale. Je ne peux que les féliciter pour tout le travail accompli. Les gars se sont sérieusement investis, et nous nous sommes donnés les moyens pour y croire jusqu’au bout. Malheureusement Magenta a aussi assuré son dernier match, et ils finissent premier de la poule A. »



« On a été capables de produire du jeu face aux trois adversaires, et personne ne nous a surclassé. Maintenant la différence s’est faîte à l’expérience, et cela nous montre tout le chemin qu’il nous reste à parcourir. D’ou l’importance de participer à cette O-league régulièrement. »



« Je voulais remercier nos nombreux supporters qui ont fait le déplacement, ils nous ont motivés, et permis de nous dépasser. Merci du fond du coeur. »



Gaetan Sanchez : « On a tenté d’écrire une page de l’Histoire de Central ! »

« Ce soir c’était notre finale. On voulait faire un bon résultat pour garder une chance en cas de défaite de Magenta. Sur le terrain on a été solidaires et soudés. On était confiant car nous savions que c’était une équipe physique, du coup notre objectif était de les faire courir pour les fatiguer, et ça a payé. »



« C’est la première fois que je participe à la O-League, et c’est aussi une première pour Central, donc on est très satisfait du parcours. Le club à une grande Histoire, et nous avons tenter d’en écrire une page supplémentaire. Malheureusement ce ne sera pas pour cette fois, mais on tire un bilan plus que positif. En tout cas un grand merci au staff, aux présidents et au club qui ont mis les moyens. Merci aussi aux supporters ainsi qu’à toute l’équipe pour cette belle aventure ! »



Si l’aventure océanienne s’arrête pour Central Sport, qui reprend le chemin de la ligue 1 Vini dès le 9 mars face à l’As Pirae, la seconde équipe tahitienne, l’As Tefana fera son entrée dans la O-league au stade Pater ce samedi 11 mars face au Erakor Golden Star FC !



