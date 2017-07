Nuku Hiva : quatre personnes sauvées grâce à leur balise de détresse

NUKU HIVA, le 22/07/2017 - Un bateau à moteur de Ua Huka est tombé en panne mercredi soir à presque 5 nautiques sud de la baie de Taiohae, à Nuku Hiva. Grâce à la balise de détresse, les recherches entreprises par le JRCC et les pêcheurs locaux se sont déroulées avec succès. Les 4 membres de l'équipage ont pu être sauvés à temps, surtout que la mer était forte.



Tout se termine bien pour les 4 personnes qui se sont retrouvées à l'eau au large de Taiohae, dans la nuit de mercredi à jeudi.



En effet, la balise de détresse d'un bateau à moteur de Ua Huka s'est déclenchée, " mercredi soir aux alentours de 21h56 ", explique la station de sauvetage en mer de Hiva Oa sur sa page facebook.



" La mer est forte (2,5 à 4 m. de hauteur de vagues), le vent est de force 5 avec des rafales à 35 nœuds. Une vague plus forte qu'une autre conduit l'équipage à se retrouver à l'eau, navire flottant entre deux eaux ", poursuit la publication.



Grâce à ce dispositif de sécurité, le JRCC Tahiti a aussitôt été alerté et les recherches ont de suite été mises en place, avec la collaboration des pêcheurs de Nuku Hiva.



Ce n'est que vers 1 heures du matin que " les quatre naufragés ont été retrouvés, accrochés à une glacière. "



La station de sauvetage rappelle également de l'importance de bien équiper vos embarcations avant de prendre le large.